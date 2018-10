Tiroler Berge sind ein guter Boden für TV-Produktionen - BILD

Mit den ersten beiden Folgen der neuen ZDF-Reihe "Team Alpin"darf sich auch die Tourismusregion Alpbachtal über einMillionen TV Publikum freuen.Alpbachtal (ots) - Von Freundschaft und Alpinsport handelt dieneue Reihe "Team Alpin", die auch an vielen Orten der TourismusregionAlpbachtal Seenland gedreht wurde. "Die Menschen wissen ja gar nicht,wie toll es in den Bergen ist, oder haben es schon wieder vergessen",heißt es da im Vorspann der ersten Folge. Drei Freunde wollen diesverändern und gründen mitten im idyllischen Hochgebirge eineAlpinschule. Packende Outdoor-Events in herrlicher Berglandschaftzeigen die Abenteuer der drei Freunde. Sie erfüllen sich einengemeinsamen Traum: Ein Leben in den Bergen.Das freut auch die Tourismusregion Alpbachtal, für die der Dreh inzweifacher Hinsicht ein gelungener Clou ist. Denn alpine Serienlocken zahlreiche Zuseher vor die Bildschirme. Mit bis zu sechsMillionen Zusehern zählen "Der Bergdoktor" und "Die Bergretter" zuden alpinen Dauerbrennern im ZDF. Nun soll das "Team Alpin" zeigen,wie viel Ausdauer es hat. Am 1. und 8. November laufen die erstenzwei Folgen jeweils im Hauptabendprogramm. "Gedreht wurdehauptsächlich in Alpbach und Reith im Alpbachtal", freut sich MichaelMairhofer, der Marketingleiter des TVB Alpbachtal. Die BrandenbergerAche, Alpbachs Berge und die umliegenden Dörfer werden ebenfalls zumSchauplatz. Schöne Bilder die Lust auf Urlaub in den KernmärktenDeutschland und Österreich machen, sind aber nur ein Teil der Freude.Für die Produktion wurde ein eigenes Produktionsbüro in Kramsacherrichtet. Drei Monate nächtigte der Set-Tross mit gut 100 Leuten -von der Requisite bis zum Schauspieler - in der Region. Nun freut mansich auf die Erstausstrahlung und hofft auf viele weitere Folgen.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Alpbachtal Seenland Tourismus+43 5337 21200info@alpbachtal.atwww.alpbachtal.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4076/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: ALPBACHTAL SEENLAND Tourismus, übermittelt durch news aktuell