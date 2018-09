Tirol feiert Rad-Weltmeisterin Laura Stigger - VIDEO

Innsbruck (ots) - Auf ihr Sensationsrennen bei der UCIStraßenrad-WM Innsbruck-Tirol 2018 folgte für die frisch gebackeneJunioren-Weltmeisterin Laura Stigger ein emotionaler Abend. Bei dervon Ötztal Tourismus und Tirol Werbung spontan organisierten WM-Feierin Innsbruck wurde der neue Radstar aus Haiming von Familien,Freunden und Wegbegleitern ausgiebig bejubelt.Laura Stigger ist zweifellos ein Ausnahmetalent auf zwei Rädern.Wenige Wochen nachdem die 18-Jährige ihren zweiten Junioren-WM Titelim Mountainbike gewonnen hatte, triumphierte Stigger in ihrem erstzweiten Straßenrad-Rennen in einem wahren Herzschlagfinale. Nacheinem auch taktisch sehr klug angelegten Rennen konnte sich dieÖtztalerin im Sprint gegen die Französin Marie le Net und dieKanadierin Simone Boilard sensationell durchsetzen."Das ist wirklich unglaublich - ein Traum ist in Erfüllunggegangen. Kurz vor dem Ziel haben meine Beine gebrannt, ich habe dieAugen zugemacht und nur noch getreten. Das heimische Publikum hatmich so gepusht - die haben mich so unglaublich motiviert. VielenDank allen Fans, die mich unterstützt haben", jubelte dieWeltmeisterin bei der spontanen Siegesfeier im InnsbruckerFischerhäusl. Ihr Trainer Rupert Scheiber zollte der LeistungRespekt: "Sie hat heute bewiesen, dass sie eine ?Rennsau' ist. Beiden ersten Anstiegen waren ihre Beine noch schwer, aber am Endekonnte sie die Taktik voll umsetzen!"Kein Wunder, dass die Emotionen rund um Stigger am Abendhochkochten: Ötztaler Ehrenspalier durch ihre Vereinsmitglieder, einJubelmeer bei ihrer Ankunft zur WM-Feier und ein herzlicher Empfangauf der Bühne durch Tirols Landeshauptmann-Stellvertreter undSportlandesrat Josef Geisler, Josef Margreiter (Geschäftsführer TirolWerbung), Oliver Schwarz (Geschäftsführer Ötztal Tourismus) und OttoFlum, Präsident des Österreichischen Radsport-Verbandes."Der Sieg von Laura Stigger ist das Tüpfelchen auf dem i dieserRad-Weltmeisterschaft - damit ist der Funke der Begeisterungendgültig übergesprungen", freute sich Geisler. Und Margreiterergänzte: "Die erste Straßenweltmeisterin Österreichs gewinnt inTirol und kommt auch aus Tirol - das ist wunderbar." Das gesamte Landpräsentiere sich derzeit großartig im internationalenScheinwerferlicht - eine perfekte Motivation für das "Grande Finale",das die führende Sportregion der Alpen mit dem WM-Eliterennen derHerren am Sonntag erleben wird. "Das Rennen von Laura Stigger warEmotion pur - und auch für das Ötztal ein großer Gewinn. Und das wirdsich fortsetzen und am Sonntag seinen Höhepunkt finden", resümierteauch Schwarz.Die gesamte Pressemeldung und Fotos zur redaktionellen Verwendungunter: [presse.tirol.at] (https://www.ots.at/redirect/laurastigger)Video inkl. Download: [Hier...](https://www.ots.at/redirect/video6)[Download und Einbindungsdetails Video](https://www.apa-ots-video.at/video/10d29790a31140c7929790a31150c727)Rückfragehinweis:Mag. Florian NeunerBranchen- und UnternehmenskommunikationMaria-Theresien-Straße 556020 InnsbruckÖsterreicht +43.512.5320-320m +43.664.80532-320e florian.neuner@tirolwerbung.atOriginal-Content von: Tirol Werbung, übermittelt durch news aktuell