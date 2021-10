Tirol Winterstart Aktuell: Einladung zum digitalen Pressegespräch

Innsbruck (ots) -Online Live-Talk mit führenden Tiroler TouristikerInnen am 20.10.2021 ab 10 UhrWenige Tage vor den ersten Weltcuprennen in Sölden meldet sich dasWintersportland Tirol im Rahmen eines Live-Talks mit aktuellen Informationen und Bildern zum Winterstart.Wie laufen die Vorbereitungen zu den Rennen, die heuer wieder vor Publikum stattfinden können? Wie ist der Skibetrieb auf den 5 Tiroler Gletschern gestartet? Wie werden gesetzliche Rahmenbedingungen und Sicherheitsmaßnahmen für einen sicheren und erholsamen Winterurlaub umgesetzt? Mit welchen Erwartungen gehen führende BranchenvertreterInnen generell in diese Saison? Und wie ist die Stimmung bei Winterurlaubern in den wichtigsten Herkunftsmärkten? Diese und weitere Fragen erörtert eine Runde führender TouristikerInnen des Landes im Rahmen eines digitalen Gesprächsformats am Mittwoch, 20. Oktober 2021 ab 10:00 Uhr.DIGITALE PRESSEVERANSTALTUNG „TIROL WINTERSTART AKTUELL“WANN: Mittwoch, 20.10.2021 per Live-ÜbertragungBEGINN: 10:00 UhrDAUER des Talks: ca. 1h. Während des Talks sowie im Anschluss daran haben MedienvertreterInnen Gelegenheit über die Chatfunktion Fragen zu stellen. Ende der Live-Übertragung: spätestens 11:30 Uhr.IHRE GESPRÄCHSPARTNER/INNEN (u.a.):- Günther Zangerl, Vorstand Silvretta Seilbahn AG Ischgl- Oliver Schwarz, Geschäftsführer Ötztal Tourismus- Christian Scherer, ÖSV Generalsekretär- Hubert Siller, Leiter Department für Tourismus- & Freizeitwirtschaft am MCI- Florian Phleps, Geschäftsführer Tirol WerbungANMELDUNG bitte per E-Mail an:- für Medienvertreter aus Deutschland: Nina Genböck (nina.genboeck@genboeckpr.de)- für die Schweiz: Petra Wittmann (p.wittmann@primcom.com)- für Österreich: Philipp Jochum (philipp.jochum@pro.media)Sie erhalten sodann den Zugangslink zur Live-Übertragung per E-Mail.Gerne können dieFragen an die Gesprächsteilnehmer bereits vorab geschickt werden – diese werden dann im Rahmen der Diskussion eingebracht. Selbstverständlich können per Chat auch während der Veranstaltung Fragen gestellt werden.TIROL WINTERSTART AKTUELLDIGITALES PRESSEGESPRÄCH mit führenden Tiroler TouristikerInnen zum Winterstart 2021/22.u.a. mit Florian Phleps (Tirol Werbung), Oliver Schwarz (Ötztal Tourismus), Günther Zangerl (Silvretta Seilbahn AG), Christian Scherer (ÖSV), Hubert Siller (MCI Tourismus).Datum: 20.10.2021, 10:00 - 11:30 UhrOrt: Online Live-ÜbertragungOnline, ÖsterreichUrl:https://www.newsroom.pr/at/tirol-winterstart-aktuell-einladung-zum-digitalen-pressegespraech-15646?tid=425Pressekontakt:Tirol Werbung GmbHHolger GasslerMaria-Theresien-Str. 55, A-6020 Innsbruck+43 512 5320-360Holger.Gassler@TirolWerbung.atOriginal-Content von: Tirol Werbung, übermittelt durch news aktuell