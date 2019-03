TirolBerg Studio Aktuell - Seefeld 2019: Weinbuchs Ansage zum Teambewerb: Wir wollen Gold!

Seefeld (ots) - Die Marschrichtung der deutschen Kombinierer für den letztenBewerb steht fest: Die DSV-Athleten wollen nach einem missglückten Abschneidenbeim Einzelbewerb auf der Normalschanze Gold. Hermann Weinbuch, der als Trainerbereits über 50 Medaillen bei Sportgroßveranstaltungen mitverantwortet hatte,stand im TirolBerg TV-Studio zu den Erwartungen und Zielen der deutschenKombinierer Rede und Antwort.Nach neun Siegen in Folge hat die Erfolgsgeschichte der DSV-Kombinierer beimEinzelbewerb auf der Normalschanze am Donnerstag ein jähes Ende gefunden. BeimSieg von "Dominator" Riiber sorgte Rydzek als Achter noch für das besteDSV-Ergebnis. Bundestrainer Weinbuch gab sich direkt im Anschluss an denWettkampf versöhnlich. "Mit zwei Goldmedaillen im Sack dürfen ruhig auch dieanderen mal etwas holen", meinte der Erfolgstrainer zu dem Zeitpunktaugenzwinkernd. Kämpferischer war Weinbuch dagegen im TirolBergTV-Studio-Interview: "Die Form stimmt, die Jungs sind gut drauf und wir werdenim Teambewerb richtig angreifen."Seefeld sei an sich ein gutes Pflaster für die DSV-Athleten und auch die Schanzeliege den deutschen Kombinierern. Trotzdem habe die Toni Seelos Schanze beischwierigen Bedingungen so ihre Tücken. Davon lassen sich Weinbuch und seineJungs aber nicht einschüchtern: "Wir wollen um die Goldmedaille kämpfen. EinePodiumsplatzierung sollte jedenfalls möglich sein."Weinbuch sieht drei Nationen in den Medaillenrängen: "Meiner Ansicht nach sindÖsterreich, Norwegen und wir Deutschen fast gleichauf. Es kommt am Tag X daraufan, wer das bessere Momentum hat. Auch Japan könnte eventuell noch mitmischen."VIDEOPLAYLIST: VIMEO(https://vimeopro.com/pressezone/tirolberg-2019-tv-studio-seefeld)AUDIODOWNLOAD: LINK(https://pressezone.webgate.media/directlink/2088e11271dc1e15)Kontakt:Patricio HetfleischTirolBerg SeefeldMaria-Theresien-Str. 556020 Innsbruckt: +43 512 5320 610f: +43 512 5320 92320patricio.hetfleisch@tirolwerbung.atOriginal-Content von: Tirol Werbung, übermittelt durch news aktuell