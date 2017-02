Seiser Alm (ots) - Das Allergikerfreundliche Hotel Tirler, hat mitdem Biologen Dr. Johannes Coy ein außergewöhnliches Ernährungskonzeptentwickelt. Zentraler Punkt von "Positive Eating" ist Zucker unddessen Genuss ohne Reue. Das Hotel Tirler bietet vier Alternativen zuherkömmlichem Zucker: "Jede der Zuckerarten hat spezielleEigenschaften und wird auf verschiedenste Arten in unserer Kücheverwendet und in viele Gerichte eingebaut. Mit diesen vieralternativen Süßmachern wird eine gleichmäßige und langanhaltendeLeistungsfähigkeit sichergestellt und vor allem ein gesunderLebensstil gewährleistet," sagt Hotelier und Begründer von "PositiveEating" Hannes Rabanser.Zwtl.: Genuss ohne Verzicht und VerboteZucker, auch Haushaltszucker oder Saccharose genannt, bewirkt imKörper einen starken Anstieg des Blutzuckerspiegels und somit einehohe Ausschüttung von Insulin. Das Hormon Insulin ist im Körper fürdie Regelung und Verminderung des Blutzuckerspiegels zuständig. Eswandelt überschüssigen Zucker in Fette um. Ein hoherBlutzuckerspiegel schädigt unsere Gehirn- und Nervenzellen und kannDiabetes und andere Erkrankungen hervorrufen.Die im Hotel Tirler verwendeten Zuckeralternativen schaden nicht -im Gegenteil: Diese Zucker fördern sogar das Wohlbefinden. Tagatoseetwa reinigt Zähne von Plaques und wirkt damit Karies entgegen. Zudemist Tagatose auch besonders gut für die Darmflora. Isomaltuloseerhöht die muskuläre Leistungsfähigkeit in Bezug auf Ausdauer undSchnelligkeit. Galactose wirkt bei lebenswichtigen Informations- undKontrollprozessen des Körpers mit und kann bei übergewichtigenMenschen Fette mobilisieren und die Fettverbrennung schon beim Essenanregen. Trehalose ist bei Fruktose- und Laktose-Unverträglichkeiteine ideale Alternative.Zwtl.: Bio essen, besser lebenDas biologische Konzept des Hotel Tirler findet vor allem auch imRestaurant seinen Niederschlag - mit einer Gourmetküche, dieTradition und Innovation gekonnt verbindet und auch Schmackhaftes beiveganer oder vegetarischer Lebensweise auf den Teller zaubert: DerSchwerpunkt wird auf qualitativ hochwertige, saisonal verfügbareProdukte aus der Region gelegt. Der Bio-Gedanke steht bei allenkulinarischen Kreationen an vorderster Stelle.Zwtl.: Allergiker-freundliches Wohnen auf Europas größter HochalmDas 4 Sterne S-Hotel der Extraklasse, gelegen auf 1.752 Metern aneinem der schönsten Plätze Südtirols, bietet einen 360°Panorama-Blick über die 56 km2 große Seiser Alm. Als erstes HotelItaliens wurde das 2011 eröffnete Tirler Dolomites Living Hotel mitdem ECARF-Qualitätssiegel für Allergiker-Freundlichkeitausgezeichnet. Die Verwendung von gesunden Zuckeralternativen in derKüche mit biologischem Schwerpunkt ist die logische Ergänzung dazu.Zwtl.: "Positive Eating"-PackageDer Frühling klopft leise an der Türe und nach den langen dunklenWintermonaten ist das Hotel Tirler ideal für einen Kurzurlaub, derganz im Zeichen der Gesundheit steht. Mit dem "PositivEating"-Konzept wird auf die gesunde Lebensweise des Gastes geachtet:Durch den Einsatz und die Verarbeitung von gesundem Zucker undregionalen Produkten wird dem Körper genau das Richtige geboten, umzu entschlacken und wieder voll durchzustarten. Zudem gibt es jedeMenge Natur und Bergluft zu genießen.Als Extra wird ein Detox-Programm mit Massage, Faszien-Rolle,eigener Trinkflasche und regelmäßigen Fußbädern geboten.4 Übernachtungen von SO bis DO ab ? 718,00 oder 3 Übernachtungenvon DO auf SO ab ? 627,00 pro Person inklusive Verwöhn-Halbpension.Buchbar für den Zeitraum 19. bis 28. Mai 2017Fotolink:[http://www.hotel-tirler.com/de/info-service/presse.html](http://www.hotel-tirler.com/de/info-service/presse.html)Rückfragehinweis:Tirler Dolomites Living HotelSaltria 59, 39040 Seiser Alm, Italyinfo@hotel-tirler.comwww.hotel-tirler.comTel: 0039 471 727927Presseanfragen: Christian Deutschc.deutsch@foggensteiner.atMobil: +43-(0)664-5024838Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/19525/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Tirler Dolomites Living Hotel, übermittelt durch news aktuell