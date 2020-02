Tipps zur Sicherheit an Karneval und Fastnacht / Vorsorge und Verantwortungsbewusstsein bei Sitzungen und Umzügen

Berlin (ots) - Deutschlands Jecken starten durch: Vor allem im Rheinland, aberauch in anderen Regionen reiht sich bald Sitzung an Sitzung; den Höhepunktfindet die närrische Saison dann mit den großen Umzügen an den "tollen Tagen".Damit die pure Lebensfreude nicht durch Unfälle und Brände getrübt wird, gibtder Deutsche Feuerwehrverband sieben Sicherheitstipps für Fastnachtssitzung undKarnevalsumzug:- Informieren Sie sich im Vorfeld und auch während derVeranstaltung über die Wetterlage. Smartphone-Apps wie NINA oderKatWarn sind hierbei hilfreiche Mittel.- Tragen Sie keine Masken oder Kostüme aus leicht brennbaremMaterial.- Auch wenn es bei der Jagd nach "Kamelle" und anderemWurfmaterial heiß hergeht - halten Sie bei Umzügen ausreichendenAbstand zu den Festwagen.- Genießen Sie Alkohol in Maßen. Unfälle und Erkrankungen durchTrunkenheit sind die häufigsten Ursachen für Einsätze desRettungsdienstes im Umfeld von Festveranstaltungen - etwa nachdem Sturz in Glasscherben.- Parken Sie verantwortungsbewusst, halten Sie die Rettungswegefrei!- Viele Feuerwehren helfen ehrenamtlich bei der Absicherung vonKarnevalsumzügen mit. Bitte unterstützen Sie dieseEinsatzkräfte, indem Sie sie nicht bei ihrer Arbeit behindern.- Ob Feuer, Verkehrsunfall oder rettungsdienstlicher Notfall:Alarmieren Sie die Feuerwehr über den kostenfreien Notruf 112.Soziale Medien oder E-Mail sind kein Weg zur schnellen Hilfe!Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia DarmstädterTelefon: 030-28 88 48 823Fax: 030-28 88 48 809darmstaedter@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/50093/4520201OTS: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Original-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell