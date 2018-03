Tipps zum Kauf von Elektrozahnbürsten (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Ob manuell oder elektrisch putzen istAnsichtssache. Allerdings zeigen Studien, dass Elektrozahnbürsten dieZähne besser reinigen als Handzahnbürsten. Tipps zum Kauf einerelektrischen Zahnbürste hat Marco Chwalek für uns bei einer Fachfraueingeholt:Sprecher: Morgens und abends sollten wir je zwei Minuten die Zähneputzen, damit sie lange weiß und gesund bleiben. ElektrischeZahnbürsten unterstützen ein gutes Putzergebnis. Wir wollten darumvon der TÜV SÜD-Expertin Andrea Biehler wissen, worauf man beim Kaufeiner elektrischen Zahnbürste generell achten sollte:O-Ton Andrea Biehler: 20 Sekunden"Beim Kauf einer elektrischen Zahnbürste ist es wichtig, dassdiese mindestens zwei Programme haben und ein Timer für die optimaleGesamtdauer eines Putzvorgangs vorhanden ist. Auch ist es wichtig,dass ein guter Akku verbaut ist. Die Akkuladung sollte mindestensfünf bis sieben Tage halten, sodass die Zahnbürste gut genutzt werdenkann."Sprecher: Und wir kein Ladegerät beim Wochenendtrip oderKurzurlaub mitnehmen müssen. Aber zurück zu den Zahnbürsten. Man kannzwischen zwei Technologien wählen, dem Schallzahnmodell oder demRotationssystem:O-Ton Andrea Biehler: 17 Sekunden"Bei einem Rotationsmodell ist ein rotierender Bürstenkopfvorhanden, der sehr klein und rund ist und immer eine kleineLinks-Rechts-Bewegung macht. Dadurch dass der Bürstenkopf so kleinist, soll aber jeder Zahn einzeln geputzt werden, denn nur so kanneine optimale Plaque-Entfernung gewährleistet werden."Sprecher: Die Schallzahnbürste unterscheidet sich schon optischvon dem Rotationsmodell:O-Ton Andrea Biehler: 21 Sekunden"Bei den Schallzahnbürsten ist der Kopf etwas größer als bei denRotationsmodellen und oval, und die Reinigungsleistung wird durch dieVibration der einzelnen Borsten erzielt. Schallzahnbürsten sind vorallem zu empfehlen für Menschen mit empfindlichem Zahnfleisch oderfreiliegenden Zahnhälse oder wenn Menschen Zahnspangen tragen."Abmoderationsvorschlag: Man sollte beim Kauf auch an dieFolgekosten denken, denn genau wie bei einer Handzahnbürste, sollteder Bürstenkopf alle 3 Monate gewechselt werden, rät TÜV SÜD.Pressekontakt:FÜR DIE REDAKTEURE:Ein extra Service für Sie: Den dazugehörigen Podcast finden Sie aufder Homepage von TÜV SÜD. www.tuev-sued.de/audio-pr.Kontakt: TÜV SÜD AG, Carolin Eckert, Telefon: +49 89/57 91- 1592E-Mail: carolin.eckert@tuev-sued.deOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell