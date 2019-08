Tipps vom Experten für eine gesunde Verdauung auf Reisen (FOTO)

Berlin (ots) -Wer kennt es nicht, ausgerechnet zur Reisezeit spielt dieVerdauung nicht mit. Die Ursachen für das Unwohlsein können dabeivielfältig sein. Dr. Dmitry Alexeev, Leiter des Forschungsbereichsbeim dem Health Tech-Unternehmen Atlas Biomed, verrät, mit welchenTipps und Tricks man Verdauungsprobleme auf Reisen verhindern kann.Problem 1: Schlafmangel und JetlagReisen über Nacht und in andere Zeitzonen stört den zirkadianenRhythmus - die natürliche Uhr des Körpers. Dies kann zuVerdauungsproblemen führen, da auch das Mikrobiom, also dieDarmflora, diesem Rhythmus folgt. Daher sollten sich Reisende an dieüblichen Routinen beim Essen und Schlafen halten. Wenn das Reisezielnur wenige Stunden Zeitverschiebung hat, sollten Flugzeiten gewähltwerden, die den zirkadianen Rhythmus nicht stören. Bei längerenStrecken kann es hilfreich sein, lange Aufenthalte und mehrfacheStopps zu vermeiden.Problem 2: Flugzeug-/FlughafenverpflegungFlugzeugessen - sieht oft so aus wie es schmeckt: unappetitlich.Es ist häufig reich an Salz, Fett und Zucker. Das begünstigtBlähungen und Verdauungsprobleme. Hier hilft es, eher einen Salat zubestellen oder sogar sein eigenes, ballaststoffreiches Essen mit anBord zu nehmen. Gesunde Snacks wie frisches Obst und Nüsse sind gutfür den Darm.Problem 3: Bakterien und Viren in der UmgebungAuf Reisen ist man vielen unterschiedlichen Keimen ausgesetzt. DieNase ist Teil der ersten Abwehrlinie des Körpers gegenüberKrankheitserregern. Kochsalzlösung als Nasenspray schützt dieSchleimhäute vor dem Austrocknen und unterstützt so die Abwehr. Nebenregelmäßigem Händewaschen sind ätherische Öle wie Teebaumöl für dieHandhygiene empfehlenswert, denn sie wirken antibakteriell undmindern die Ausbreitung von Bakterien.Problem 4: WasserhaushaltWenn der Körper viel Wasser verliert, versucht er, dieverbleibende Flüssigkeit zu horten. Das führt zu Blähungen. Um denWasserhaushalt in Schwung zu halten, ist Bewegung wichtig.Dehnübungen im Flugzeug helfen ebenso wie das Meiden von Rolltreppenund Rollsteigen im Flughafen. Das Frühstück vor Reiseantritt sollteballaststoffreich sein. Haferflocken sind eine gute Option, da diesezusätzliches Wasser im Darm absorbieren können. Auf diese Weise kannman Durchfall vorbeugen.Problem 5: StressDie Vorbereitungen für den Urlaub sind meistens mit Stressverbunden. Dieser schlägt sich oft auf den Magen-Darm-Trakt nieder.Bei Stress steigen die Cortisol-Werte, die sich negativ auf dienützlichen Milchsäurebakterien im Darm auswirken. Es ist daherempfehlenswert, die Milchsäurebakterien mit Joghurt, Kefir oderprobiotischen Nahrungsergänzungsmitteln aus der Apotheke zuunterstützen.Über Atlas BiomedAtlas Biomed ist ein auf Gentechnologie spezialisiertesGesundheitsunternehmen, welches die Krankheitsprävention undGesundheitsvorsorge fördert. Das in 2016 gegründete und inGroßbritannien ansässige Unternehmen bietet zwei Produkte an: denDNA-Test und den Mikrobiom-Test. Der DNA-Test von Atlas Biomedbewertet die genetischen Marker einer Person hinsichtlich komplexerKrankheitsrisiken, des Trägerstatus für erblich bedingteErkrankungen, Ernährung, Sport und Abstammung. Der Mikrobiom-Test vonAtlas Biomed analysiert die Darmbakterien einer Person auf ihreFähigkeit, Nährstoffe zu metabolisieren und zu synthetisieren, vorKrankheiten zu schützen und Ballaststoffe abzubauen. Beide Testsbeinhalten personalisierte Empfehlungen zur Verbesserung derGesundheit und des Wohlbefindens. Atlas Biomed Produkte sind derzeitin Großbritannien, Deutschland, Schweden, den Niederlanden, Belgien,Luxemburg, Dänemark, Österreich, Finnland, Polen und Irlanderhältlich.Pressekontakt:Alisa Findling /PIABO PRTel: +49 30 2576 205 -39E-Mail: atlasbiomed@piabo.netOriginal-Content von: Atlas Biomed Group, übermittelt durch news aktuell