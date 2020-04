Tipps und Tricks für Ernährung und Bewegung während der Coronapandemie

Kulmbach (ots) - Social distancing ist während der Coronapandemie das Gebot der Stunde. Wir alle sind aufgefordert, möglichst zu Hause zu bleiben. So verbringen wir gerade viel Zeit in den eigenen vier Wänden. Doch gerade für Eltern kann die erheblich eingeschränkte Bewegungsfreiheit zu einem Problem werden. Mittlerweile sind "Mensch-ärgere-Dich-nicht", "Mau-Mau" und Co. zum x-ten Mal gespielt und langweilig. Was also tun? Warum nicht die gewonnene Zeit zum gemeinsamen Kochen nutzen oder das Wohnzimmer zum Spielplatz umfunktionieren? Wie einfach das geht, zeigen die Tipps und Tricks, die das Kompetenzzentrum für Ernährung - KErn für das Netzwerk Junge Eltern/Familien zusammengetragen hat.Viel Spaß beim KochenIn Gesellschaft zu essen macht Spaß, gemeinsam Kochen mindestens ebenso viel. Dabei muss niemand ein ausgebildeter Koch sein. Einfache Gerichte lassen sich leicht zubereiten und selbst die Kleinen können aktiv mitmachen. Ob sie Obst und Gemüse waschen, zerkleinern und beispielsweise Gurkenkrokodile basteln, oder fleißig Umrühren - es ist für jede Altersstufe das passende dabei. Und so ganz nebenbei, lernen Kinder auch gleich ihre Feinmotorik zu fördern und ihren Geschmacks- und Geruchssinn zu schulen.Bewegung ist allesAuch wenn das Toben auf dem Spielplatz derzeit nicht möglich ist, muss niemand zum Couch-Potato werden - schon gar nicht Kinder. Mit einfachen Gegenständen des alltäglichen Lebens lässt sich auf einfache Weise für Babys spannendes Spielzeug machen. Aber auch die Größeren kommen nicht zu kurz, wenn sie beispielweise eine Wohnzimmer-Olympiade veranstalten. Diese Ideen, Rezeptvorschläge sowie weitere Tipps und Angebote des "Netzwerks Junge Eltern/Familien" gibt es unter: http://www.kern.bayern.de/wissenstransfer/242671/index.phpPressekontakt:Eva DirlingerKErn - Kompetenzzentrum für ErnährungHofer Str. 2095326 KulmbachWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/103972/4572017OTS: Kompetenzzentrum für Ernährung - KErnOriginal-Content von: Kompetenzzentrum für Ernährung - KErn, übermittelt durch news aktuell