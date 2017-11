Tipps rund um die Autobatterie, damit das Fahrzeug verlässlich anspringt

München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Mit schöner Regelmäßigkeit springenFahrzeuge gerade im Winter nicht an, wenn es draußen nass und kaltist und man einen dringenden Termin hat. Damit das Fahrzeugverlässlich anspringt, hat sich Max Zimmermann Tipps vom Profigeholt:Sprecher: Obwohl moderne Autos mit viel energieintensiver Technikausgestattet sind, findet die Batterie oft wenig Beachtung, aber ohnesie geht gar nichts, denn sie ist der Energielieferant. Wir haben TÜVSÜD-Experte Patrick Pöppl gefragt, wie man einer Batterie-Pannevorbeugen kann?O-Ton Patrick Pöppl: 14 SekundenDie Batterie sollte regelmäßig geprüft werden, um unangenehmenÜberraschungen zu vermeiden. Jede Fachwerkstatt verfügt übergeeignete Batterieprüfmittel. Bei Schwankungen oder Abweichungen vonden Sollwerten, wird empfohlen die Batterie sofort zu tauschen.Sprecher: Nun hört man immer wieder, dass Kurzstrecken derBatterie nicht guttun. Warum belasten denn Fahrten unter zehnKilometern den Akku?O-Ton Patrick Pöppl: 17 SekundenKurze Fahrten belasten die Batterie stärker als längere Fahrten.Die Batterie kann während dieser Fahrt nicht wieder vollständigregenerieren. Besonders im Winter ist die Belastung der Batteriedurch elektronische Verbraucher, wie Heckscheibenheizung, das Gebläseoder der Spiegelheizung sehr hoch.Sprecher: Auf die Dauer sind Stop-and-go Fahrten für die Batterieauch nicht gut, und so kann es sein, dass sie eines Tages nicht mehranspringt. Was ist dann zu tun?O-Ton Patrick Pöppl: 22 SekundenZuerst sollten die elektronischen Verbraucher, wie Licht,Klimaanlage, Sitzheizung und Radio ausgeschaltet werden. Um dieBatterie nicht zu überlasten, sollte mit dem nächsten Startversuchcirca eine Minute gewartet werden. Geht gar nichts mehr, führt aneinem Starthilfekabel oder einer anderen Fremdstarthilfe nichtsvorbei. Im Winter sollte man stets ein Starthilfekabel im Gepäckhaben.Abmoderationsvorschlag: Wenn beim anstehenden Winter-Check oderReifenwechsel die Batterie gleich mit geprüft wird, sind Sie auf dersicheren Seite, empfiehlt TÜV SÜD.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:FÜR DIE REDAKTEURE:Ein extra Service für Sie: Den dazugehörigen Podcast finden Sie aufder Homepage von TÜV SÜD. www.tuev-sued.de/audio-pr.Kontakt: TÜV SÜD AG, Carolin Eckert, Telefon: +49 89/57 91- 1592E-Mail: carolin.eckert@tuev-sued.deOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell