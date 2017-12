Tipps fürs Auto an Silvester (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag: The same procedure as every year. Zu jedemJahreswechsel aufs Neue lassen es die Deutschen richtig krachen, dennzu Silvester gehört ein riesiges Feuerwerk einfach dazu. Und wiesieht es mit den Fahrzeugen aus? Damit sich Raketen, Böller und Autosvertragen, hat sich Marco Chwalek Tipps vom Fachmann für uns gebenlassen.Sprecher: In der Garage ist das Fahrzeug natürlich sicheruntergebracht, aber wo sollte man sein Auto in der Silvesternachtparken, wenn man keine Garage hat? TÜV SÜD-Experte Patrick Pöppl hatdie Antwort:O-Ton Patrick Pöppl: 20 Sekunden"Bäume können beispielsweise eine gewisse Sicherheit bieten. DieÄste können von oben herabfallende Feuerwerksreste bremsen. Beiempfindlichen Autos wie Cabrio ist eine Schutzhülle beziehungsweiseeine Folien-Garage zu empfehlen, alternativ kann auch eine alteDecke verwendet werden. Bei richtiger Anwendung verursacht legalesFeuerwerk aber kaum Schäden."Sprecher: Knallt und ballert es und fliegen Raketen aufs Auto,wird der Lack oft in Mitleidenschaft gezogen. Wie beseitigt man dieseSchäden?O-Ton Patrick Pöppl: 18 Sekunden"Kleine Böllerspuren sind zum Beispiel harmlos. Dennoch nehmen Sieauf keinen Fall aggressive Verdünnungen, scharfe Reinigungsmitteloder Werkzeuge, welche den Lack beschädigen können. Schmauchspurensollten mit Pflegemitteln und Lackpolitur entfernt werden. Beigrößeren Schäden sollte man in jedem Fall einen Fachmann aufsuchen."Sprecher: Und das kostet Geld, wenn eine Werkstatt ran muss. Werbezahlt dann den Schaden, oder bleibt man auf den Kosten sitzen?O-Ton Patrick Pöppl: 18 Sekunden"Hier sollten Sie erstmal bei der Versicherung nachfragen, ob siefür den Schaden einspringt. Teilkaskoversicherungen deckenbeispielsweise Brand- und Explosionsschäden oder Glasbruchschäden ab.Es ist anzuraten, an Ort und Stelle der Schadensidentifikation Fotoszu machen. Diese können bei der Schadensabwicklung helfen."Abmoderationsvorschlag: Autofahrer können also beruhigt Silvesterfeiern, denn wie wir gehört haben, verursacht legales Feuerwerk beirichtiger Anwendung kaum Schäden, berichtet TÜV SÜD.ACHTUNG REDAKTIONEN:Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bittean ots.audio@newsaktuell.de.Pressekontakt:FÜR DIE REDAKTEURE:Ein extra Service für Sie: Den dazugehörigen Podcast finden Sie aufder Homepage von TÜV SÜD. www.tuev-sued.de/audio-pr.Kontakt: TÜV SÜD AG, Carolin Eckert, Telefon: +49 89/57 91- 1592E-Mail: carolin.eckert@tuev-sued.deOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell