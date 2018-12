Tipps für ein starkes Kreuz (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Die meisten Menschen kennen Rückenschmerzen. Die Beschwerden mitdem Kreuz zählen zu den häufigsten Leiden und nehmen weiter zu. Wieman vorbeugen kann, weiß Petra Terdenge:Sprecherin: Wer etwas gegen Rückenschmerzen tun will, muss aktivwerden. Denn wenn es im Kreuz weh tut, hat das vor allem eineUrsache, sagt Sonja Gibis von der "Apotheken Umschau":O-Ton Sonja Gibis 19 sec."Ein Grund ist sicher, dass die meisten von uns heute schlicht zuviel sitzen und sich zu wenig bewegen. Denn um gesund zu bleiben,braucht der Rücken Bewegung. Nur wenn seine Muskeln stark genug sind,können sie die Wirbelsäule stützen wie ein Korsett. Bewegung istzudem auch das beste Rezept bei akuten Schmerzen. Der Rat lautetdann: Nur nicht schonen, sondern so aktiv bleiben wie möglich."Sprecherin: Bewegung hilft gegen Schmerzen. Gibt es Übungen, diebesonders gut wirken?O-Ton Sonja Gibis 20 sec."Ja, zu sagen 'hier sind die zehn Übungen, wenn du die machst,bekommst du keine Rückenschmerzen' - das ist leider schwierig.Experten raten vor allem zu vielfältiger Bewegung. Und sie sollteSpaß machen, sonst bleibt man nicht dabei. Wer bereits Schmerzen hat,sollte sich am besten an einen Physio- oder Sporttherapeuten wenden.Der erkennt die individuellen Probleme und rät zu spezifischenÜbungen."Sprecherin: Neben sportlicher Aktivität tut auch Entspannung demRücken gut:O-Ton Sonja Gibis 21 sec."Zum Beispiel die progressive Muskelrelaxation. Auch Akupunkturkann man versuchen. Sehr wichtig ist zudem, psychische und sozialeBelastungen in den Blick zu fassen. Diese haben großen Einfluss.Therapien, die oft angeboten werden, von denen Experten aber oftabraten, sind zum Beispiel die Interferenzstromtherapie,Kurzwellendiathermie oder die Lasertherapie."Abmoderationsvorschlag:Für einen gesunden Rücken können wir selbst viel tun, schreibt die"Apotheken Umschau" und zeigt Übungen, die sich für Anfänger und fürFortgeschrittene eignen. Versuchen Sie es doch einmal! Für Bewegungist es nie zu spät und Ihr Kreuz dankt es Ihnen.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell