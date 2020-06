Tipps für einen optimalen Kühlschrankkauf (AUDIO)

München (ots) - Anmoderation: Ist es das erste Mal, dass Sie sich einen Kühlschrank kaufen wollen, oder ist der alte kaputtgegangen, und es muss dringend ein neuer her? Marco Chwalek hat Tipps für einen optimalen Kühlschrankkauf bei einem Fachmann für uns eingeholt:Sprecher: Häufig ist der Standort in einer Küche schon vorgegeben. Idealerweise steht der Kühlschrank aber nicht neben dem Herd oder einer Heizung, denn das erhöht unnötig den Energieverbrauch, weiß TÜV SÜD-Experte Christian Kästl und erklärt uns weiter, was man beim Kauf bedenken sollte:O-Ton Christian Kästl: 22 Sekunden"Die Ernährungsgewohnheiten müssten in die Entscheidung mit einfließen. Wer einen höheren Verbrauch von Obst und Gemüse hat, sollte bei der Innenaufteilung auf ausreichend große Schübe achten. Bequem ist eine Abtauautomatik oder No-Frost-Technik. Sie verhindert das Vereisen des Kühlschrankinneren. Praktische Zusatzfunktion ist zum Beispiel ein Alarm, der vor Anstieg der Temperatur warnt, wenn die Kühlschranktür nicht fest geschlossen ist."Sprecher: Wichtig bei einem Kühlschrank ist selbstverständlich auch der Stromverbrauch:O-Ton Christian Kästl: 24 Sekunden"Die meisten Produkte sind auf einer Skala von A+++ bis A+ vertreten. Ein Gerät mit der Klasse A+++ verbraucht im Vergleich zu einem Gerät der Klasse A+ rund 50 Prozent weniger Strom und ist so energieeffizienter. Ein Kühlschrank mit der höchsten Energiesparleistung kostet aber auch mehr. Und zudem treiben einige der Feature, wie zum Beispiel Eiswürfelbereiter, den Strombedarf auch in die Höhe."Sprecher: Schafft man sich einen smarten Kühlschrank an, kann der einiges mehr als ein herkömmlicher:O-Ton Christian Kästl: 18 Sekunden"Smarte Kühlschränke verfügen zum Beispiel über Innenkameras, die Überblick über Kühlschrankinhalt haben und via Smartphone dem Besitzer das mitteilen. Manche der Modelle fertigen auch Einkaufslisten an. Selbst Filme können auf dem riesigen Display auf der Kühlschranktür gestreamt werden. Jedoch haben alle diese Spielereien ihren Preis."Abmoderation: Für welches Modell Sie sich auch entscheiden, Sie sollten monatlich alle Ablageflächen im Kühlschrankinneren gründlich reinigen, empfiehlt TÜV SÜD.Pressekontakt:FÜR DIE REDAKTEURE:Ein extra Service für Sie: Den dazugehörigen Podcast finden Sie aufder Homepage von TÜV SÜD. www.tuev-sued.de/audio-pr.Kontakt: TÜV SÜD AG, Dirk Moser-Delarami, Phone: +49 89 5791-1592,Email: Dirk.Moser-Delarami@tuev-sued.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/38406/4625748OTS: TÜV SÜD AGOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell