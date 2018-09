Tipps für einen erfolgreichen Start in das erste Semester / Kostenlose Broschüre des Förderprogramms Studienkompass informiert über Unterstützungsangebote im Studium

Berlin (ots) - Mit dem Wintersemester beginnen im Oktoberhunderttausende junge Menschen ein Studium. Sie müssen sich für einender rund 1.500 dualen und 10.000 grundständigen Studiengängeentscheiden. Das Angebot ist riesig, die Auswahl oft eineHerausforderung. Und danach geht es erst richtig los: Wie finanziereich das Studium? Wie organisiere ich den Unialltag am besten? Wiegehe ich mit Rückschlägen um? Um Erstsemester bei diesen und weiterenFragen zu unterstützen, hat das gemeinnützige FörderprogrammStudienkompass in einer kostenlosen Broschüre Informationen,Ratschläge und Hilfsangebote für einen gelungenen Start ins Studiumzusammengetragen.Der Studienkompass begleitet seit mehr als zehn Jahren Jugendlicheaus Familien ohne akademischen Hintergrund bei einem erfolgreichenStudienstart. In der Infobroschüre geben Absolventinnen undAbsolventen des Förderprogramms nun ihr Wissen an Erstsemesterweiter. Zudem enthält die Broschüre zahlreiche Informationen undweiterführende Links zur Studienfachwahl, zum Unileben, zuFinanzierungsmöglichkeiten und zu persönlichen sowieorganisatorischen Herausforderungen dieses neuen Lebensabschnitts.Die Infobroschüre richtet sich nicht nur an angehende Erstsemester,sondern auch an Eltern, die mehr über den Alltag in der Hochschuleerfahren und ihre Kinder beim Studium unterstützen möchten."Miteinander reden, Rat suchen und sich gegenseitig helfen - dassind entscheidende Faktoren für einen erfolgreichen Start insStudium", weiß Dr. Ulrich Hinz, Bereichsleiter Schülerförderung(Vors.) bei der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw). "Wir freuenuns, dass wir zusammen mit Absolventinnen und Absolventen desFörderprogramms Studienkompass zahlreiche Tipps für einenerfolgreichen Studienbeginn in der Infobroschüre zusammenstellenkonnten."Die Broschüre steht auf www.studienkompass.de/studienstart zumkostenlosen Download bereit und kann dort auch bestellt werden.Über den StudienkompassDas Förderprogramm wurde 2007 von der Accenture-Stiftung, derDeutsche Bank Stiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaftgemeinsam ins Leben gerufen und setzt sich seitdem für mehrChancengerechtigkeit beim Übergang von der Schule an die Hochschuleein.Hauptförderer des Studienkompass sind die Karl Schlecht Stiftung,die aqtivator gGmbH und die aim - Akademie für Innovative Bildung undManagement Heilbronn-Franken.Bundesweit unterstützt der Studienkompass aktuell rund 1.300Schülerinnen und Schüler aus Familien ohne akademische Erfahrung beider Aufnahme eines Studiums. Über 2.400 junge Menschen haben dasProgramm bereits erfolgreich durchlaufen. Mehr als 95 Prozent derGeförderten nehmen ein Studium auf. Die hohe Wirksamkeit belegt aucheine wissenschaftliche, unabhängige Evaluation des Programms, die vomBundesministerium für Bildung und Forschung von 2007 bis 2014gefördert wurde.Weitere Partner seit 2007 sind: Heinz Nixdorf Stiftung, vbw -Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., EWE AG, KölnerGymnasial- und Stiftungsfonds, Hans Hermann Voss-Stiftung, AlfriedKrupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, NORDMETALL-Stiftung, RATIONALAG, Familie Grieshaber, Roche Diagnostics GmbH, BürgerstiftungWolfsburg, Karin Schöpf Stiftung, Bürgerstiftung Braunschweig, Dr.Egon und Hildegard Diener-Stiftung im Stifterverband für die DeutscheWissenschaft, S&P Family Office, Unternehmensverbände im LandeBremen, Rheinische Stiftung für Bildung, Wissenschaft und beruflicheIntegration, Bundesministerium für Bildung und Forschung.Mehr Informationen: www.studienkompass.dePressekontakt:Markus Reiniger, Referent Kommunikation, Stiftung der DeutschenWirtschaft gGmbH, Breite Straße 29, 10178 Berlin Tel.: 030 278906-32,E-Mail: m.reiniger@sdw.orgOriginal-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw), übermittelt durch news aktuell