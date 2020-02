Tipps für einen entspannten Tierarztbesuch (FOTO)

Tierarztbesuche mit Hund oder Katze können eine echte Herausforderung sein. Einneuer Flyer der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege(BGW) klärt Katzen- und Hundebesitzerinnen und -besitzer darüber auf, was sieschon im Vorfeld tun können, damit der Tierarztbesuch für alle entspanntabläuft.Verletzungen und Stress vermeidenHunde und Katzen wehren sich mitunter mit Krallen und Zähnen gegen dieUntersuchung. "Geraten die Tiere in Panik, greifen sie nicht nur dastierärztliche Personal an, sondern auch ihre Besitzerinnen und Besitzer", warntDr. Lutz Nickau, Tierarzt und Leiter der BGW Bezirksstelle Hamburg. ErnsthafteVerletzungen können die Folge sein, so der Experte: "Bisse von Hunden und Katzensind keine Bagatelle."Es gibt einige Dinge, die Tierbesitzerinnen und -besitzer selbst umsetzenkönnen, um den Tierarztbesuch angenehmer zu gestalten: Wird vorab ein Terminvereinbart, verkürzt sich die für die Tiere stressige Zeit im Wartezimmer."Zudem sollten Tierhalterinnen und -halter sich selbst um Gelassenheit bemühen,denn ihre Stimmung überträgt sich auf die Tiere", rät Nickau. "Auch einvertrauter Geruch kann beruhigend wirken - zum Beispiel, wenn die Lieblingsdeckevon zu Hause mitgenommen wird."Gut vorbereitet seinTiere reagieren ängstlich auf unbekannte Situationen, in denen sie nicht wissen,was auf sie zukommt. Mit dem sogenannten Medical Training könnenTierbesitzerinnen und -besitzer zu Hause üben und das Tier auf zukünftigeArztbesuche vorbereiten. Werden beispielsweise abtasten und Maulkorb anlegenregelmäßig geübt und bei Erfolg belohnt, verknüpfen die Vierbeiner damit etwasPositives.Bei Katzen hilft es, die Tiere vorab an die Transportbox zu gewöhnen,beispielsweise indem diese als Rückzugsort in die Wohnungseinrichtung integriertwird. Bei der Wahl der Box ist darauf zu achten, dass die Katze genug Platz hatund sich die Box von vorne und oben öffnen lässt. Von Tragekörben mit nur einerÖffnung vorne ist abzuraten - wenn die Katzen sie nicht freiwillig verlassen,müssen sie mit Handschuhen herausgeholt werden.Mehr erfahrenDer Infoflyer der BGW liegt in tierärztlichen Praxen zur kostenlosen Mitnahmeaus. Außerdem gibt es ihn als PDF auf www.bgw-online.de/tierarztbesuch.Über die BGWDie Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) istdie gesetzliche Unfallversicherung für nicht staatliche Einrichtungen imGesundheitsdienst und in der Wohlfahrtspflege. Sie ist für über 8,5 MillionenVersicherte in mehr als 645.000 Unternehmen zuständig. Die BGW unterstützt ihreMitgliedsbetriebe beim Arbeitsschutz und beim betrieblichen Gesundheitsschutz.Nach einem Arbeitsunfall oder Wegeunfall sowie bei einer Berufskrankheitgewährleistet sie optimale medizinische Behandlung sowie angemesseneEntschädigung und sorgt dafür, dass ihre Versicherten wieder am beruflichen undgesellschaftlichen Leben teilhaben können.Diese Pressemitteilung finden Sie auch im BGW-Pressezentrum unterhttp://www.bgw-online.de/presse. Dort finden Sie zudem weitere aktuelleMeldungen und die Möglichkeit, diese per E-Mail-Service zu abonnieren.Pressekontakt:Pressekontakt:Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)Torsten Beckel / Mareike BergerKommunikationPappelallee 33/35/3722089 HamburgTel.: (040) 202 07-27 14E-Mail: presse@bgw-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/77149/4531411OTS: Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst undWohlfahrtspflegeOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, übermittelt durch news aktuell