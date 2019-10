Tipps für bessere Push Notifications

Bonn (ots) - Das Smartphone ist unser alltäglicher Begleiter, den wir stets beiuns tragen. 23 Prozent der Nutzer im Alter zwischen 18 und 34 Jahren würden eherauf einen ihrer Sinne verzichten, als auf ihr Smartphone (Tappable). Für Firmenbietet das Smartphone einen Einblick in das Leben ihrer Kunden von unschätzbaremWert. Zum einen sind sie über dieses Gerät allzeit erreichbar und zum anderenkönnen sie Location-Daten bereitstellen, mittels derer sich das (Kauf-)Verhaltender Nutzer nachvollziehen lässt und wichtige Rückschlüsse für das Marketinggewonnen werden können. Umso trauriger ist es, dass 79 Prozent der Apps bereitseinem Tag nach ihrer Installation nicht mehr geöffnet werden (Adjust). Wirzeigen Ihnen Möglichkeiten auf, wie Sie die Retention Rate Ihrer Nutzer durchPush Notifications sowie In-App Messaging erhöhen, das Engagement verbessern undsomit die Kundenbindung stärken.- Begrüßungsnachrichten versenden: Es muss nicht viel sein, eine einfacheBegrüßung kann Wunder bewirken. Heißen Sie den neuen Nutzer willkommen underläutern Sie nochmals in aller Kürze die Vorteile und Kernfunktionen Ihrer App.Studien haben ergeben, dass einfache Begrüßungsnachrichten dieApp-Deinstallationen signifikant senken können.- App-Rundgang anbieten: Zwar sollten Apps natürlich von Anfan an intuitivdesignt werden und es dem Nutzer so einfach wie möglich machen, sich in ihrzurecht zu finden, allerdings gibt es trotz intuitiver Bedienung vieleApps, die erklärungsbedürftig sind. Hier können Sie mit einem App-Rundgang beimersten Öffnen der App Abhilfe schaffen und dem Nutzer übersichtlich die KeyFeatures Ihres Produktes näher bringen.- Neue Funktionen und Updates ankündigen: Machen Sie Ihre Nutzer kontinuierlichauf neue Features Ihrer App aufmerksam. Damit verdeutlichen Sie, dass Sie in dieNutzung der App investieren und die User Experience dauerhaft verbessernmöchten. Sollte die Nutzung der App etwas eingeschlafen sein, geben Sie demKunden damit außerdem neue Gründe, erneut in die App zu schauen und erhalten soeine neue Möglichkeit, mit Ihren Leistungen zu überzeugen.- Nicht aufdringlich sein: Um In-App-Messaging durchführen zu können,brauchen Sie natürlich die richtigen Genehmigungen Ihrer Nutzer. Seien Siebeim Erfragen dieser Genehmigung aber nicht zu aufdringlich. Es bietet sichbeispielsweise an, die Berechtigungen während des App-Rundgangs beim erstenÖffnen der App einzuholen, wenn Sie Ihre Nutzer ohnehin über die Vorteile undden Funktionsumfang Ihrer App informieren.- Nutzer-Engagement erhöhen: Versuchen Sie dem Nutzer neben den allgemeinenVorteilen der App auch weitere Benefits zu bieten. Dabei kann es hilfreich sein,auf eine Anmeldung des Nutzers hinzuarbeiten, die beispielsweise durch Rabatteim Online-Shop gefördert werden können. Hat sich der Nutzer bei Ihnenangemeldet, liefern Ihnen die durch die Anmeldung generierten persönlichen Datenweitere Insights und helfen Ihnen, ein zu Ihren Kunden passendes Angebot zuerstellen.- A/B-Testing nutzen: Auch wenn Sie sich viele Gedanken über die In-AppMessages gemacht haben und davon überzeugt sind, dass diese beim NutzerReaktionen hervorrufen werden, können Sie sich dabei doch sehr täuschen. NutzenSie deshalb A/B-Testing, um zu schauen, welche Ansprachen, Call-to-Actions etc.bei Ihren Kunden besonders gut funktionieren. Hier bieten sich auchPre-Sampling-Tests an, bei denen Sie zunächst verschiedene Varianten an kleinereNutzergruppen schicken und im Anschluss die am besten funktionierenden Elementean die gesamte Gruppe ausspielen.- Aktiv die App-Bewertung fördern: Social Proof ist einer der wichtigstenFaktoren wenn es um Kauf- oder Downloadentscheidungen geht. Sprechen Sie Ihreneu gewonnenen Nutzer deshalb aktiv an und bitten Sie diese um eine Bewertung imApp Store oder bei Google Play. Die Bewertungen geben Ihnen zum einen wertvollesFeedback, das Sie dazu nutzen können, Ihre App weiter zu verbessern. Zum anderenfördern positive Bewertungen die Sichtbarkeit Ihrer App in den entsprechendenStores und können somit dazu beitragen weiter neue Nutzer zu generieren.- Auf das richtige Timing setzen: Wie bereits erwähnt, haben Sie nicht vieleChancen, um mit Ihrer App zu überzeugen. Sollte der Nutzer die Nachricht alsstörend empfinden, wird er die App wahrscheinlich kurz danach löschen.Nutzen Sie deshalb Tools, um die Versandzeit zu optimieren und schauen Sie, wasam besten funktioniert. So können Sie die Engagement-Historie Ihrer Kunden fürIhre zwecke Nutzen und die Marketingfrequenz dementsprechend anpassen.- Echtzeit-Kundendaten nutzen: Da In-App Messaging ein Echtzeit-Tool ist,sollten Sie darauf achten, dass die Kundendaten stets aktuell sind, wenn zumBeispiel ein Trigger ausgelöst wird. Viele Kunden empfinden es als sehrärgerlich, wenn sie beispielsweise Produkte angeboten bekommen, die sie bereitsgekauft haben.- Mehrere Strategien nutzen: Apps bieten mehrere Möglichkeiten an, um mit ihrenAnwendern zu kommunizieren. Neben Push-Benachrichtigungen sind auch In-AppMessages eine Option. Gerade bei Nutzern, die kein Opt-In für Push Notificationsgegeben haben, sind die In-App Messages ein gutes Mittel zur Kontaktaufnahme.FazitApps haben es heute nicht leicht. Sie konkurrieren auf einem hart umkämpftenFeld um Sichtbarkeit und Nutzer. So überstehen viele Apps noch nicht einmal dieersten Tage nach der Installation auf dem Smartphone. Schaffen sie es jedoch dieersten Tage zu überstehen, können sie Ihnen wertvolle Daten über Ihre Nutzerliefern und bilden darüber hinaus eine permanente Möglichkeit mit den Kunden inKontakt zu treten. Um Ihren Kunden den Nutzen Ihrer App aufzuzeigen und die UserExperience zu steigern, sind Push-Benachrichtigungen und In-App-Messagingwirksame Mittel. Dabei sind einige Punkte zu beachten. Richtig eingesetzt, istes die Mühe aber definitiv wert.Über die artegic AGartegic unterstützt Marketer beim Aufbau von kundenzentriertem, digitalen,Best-In-Class-Dialogmarketing. Mit 12 Jahren Erfahrung im Bereich MarketingEngineering umfasst artegics Leistungsportfolio Beratung, IT-Integration undTechnologie für Realtime Marketing Automation und Online CRM. Pressekontakt:
artegic AG
Zanderstraße 7
53177 Bonn
Herr Sebastian Pieper
Tel: +49(0)228 22 77 97-0
Fax: +49(0)228 22 77 97-900
pr@artegic.de
https://www.artegic.com
Twitter: http://twitter.com/artegic
Facebook: http://facebook.com/artegic