Tipps für das Leben mit Morbus Crohn (FOTO)

Neuss (ots) -Morbus Crohn, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, verläuftbei jeder Person anders und kann das Leben der Patienten starkeinschränken. Diese Tipps können den Betroffenen im Alltag mit derErkrankung helfen.Sprechen Sie offen über Ihre Darmerkrankung:Darmerkrankungen wie Morbus Crohn stellen in unserer Gesellschaftheute leider immer noch ein Tabuthema dar. Der Grund: Keiner sprichtgern öffentlich über die Verdauung. Dabei kann es helfen, dieErkrankung besser zu akzeptieren und mit ihr zurechtzukommen. GehenSie daher offen mit Ihrer Erkrankung um. Es gibt nichts, wofür Siesich schämen müssten.Bewahren Sie sich trotz Morbus Crohn die Lust am Essen:Bei Morbus Crohn spielt die Ernährung eine ganz entscheidendeRolle für den Krankheitsverlauf. Eine wissenschaftlich fundierte Diätgibt es für Betroffene nicht. Verbieten Sie sich daher nichts vornvorherein. In einer Schubphase sollten Sie prinzipiell aber aufballaststoffreiche (z.B. Vollkornbrot), fettige (z.B. paniertesSchnitzel) und blähende Speisen (z.B. Hülsenfrüchte) verzichten. Sieerschweren die Verdauung und verstärken die Symptome. Mageres Fleischund magerer Fisch, Haferflocken sowie gedünstetes Gemüse werden inder Regel gut vertragen.Beugen Sie Eisenmangel vor:Eisenmangel ist eine der häufigsten Begleiterscheinungen im Lebenmit Morbus Crohn. Die Mangelerscheinung kann unter anderem zuMüdigkeit und zur Einschränkung der kognitiven Fähigkeiten führen.Beugen Sie dem vor, indem Sie regelmäßig eisenhaltige Lebensmittel zusich nehmen. Zu den zehn eisenhaltigsten Lebensmitteln zählenSchweine- und Rinderleber, Blutwurst, Hühnereigelb, Linsen, Erbsen,Hirse sowie Haferflocken.Vermeiden Sie Stress:Stress kann sich negativ auf den Krankheitsverlauf bei MorbusCrohn auswirken. Er kann sowohl durch äußerliche Einflüsse entstehen,als auch durch die Krankheit selbst. Gönnen Sie sich daher regelmäßigMomente der Entspannung mit der für Sie passendsten Methode.Bestimmte Techniken wie autogenes Training können beispielsweisehelfen.Sehen Sie vom Rauchen ab:Rauchen kann sich ebenso wie Stress negativ auf denKrankheitsverlauf auswirken. Verzichten Sie deshalb auf den Konsumvon Tabak. Sollten Sie Unterstützung bei der Rauchentwöhnungbenötigen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.Nehmen Sie regelmäßig Ihre Medikamente:Für den Erfolg Ihrer Therapie ist es entscheidend, dass Sie IhreMedikamente regelmäßig einnehmen - auch wenn Sie sich in keinerSchubphase befinden. Sollten Sie Probleme mit der regelmäßigenEinnahme haben, lassen Sie sich erinnern. Legen Sie sich IhreMedikamente beispielsweise zurecht oder stellen Sie sich eineErinnerung im Handy ein.Lassen Sie sich vor allem in Schubphasen helfen:Niemand muss gegen seine Krankheit allein kämpfen. Lassen Sie sichdeshalb helfen - vor allem in Schubphasen. Bei Kummer/Sorgen könnenIhre Familie und Freunden Ihnen beispielsweise unterstützend zurSeite stehen.Vertrauen Sie Ihrem Arzt ihre Gedanken zu Ihrer Darmerkrankung an:Ihr Arzt möchte Ihnen helfen. Doch das kann er nur, wenn Sie ihmvertrauen und offen mit ihm sprechen. Reden Sie deshalb über alles,was Sie bezüglich Ihrer Krankheit belastet mit Ihrem Arzt. VersuchenSie gemeinsam mit ihm eine Lösung zu finden.Lassen Sie den Morbus Crohn nicht Ihr Leben bestimmen:Auch wenn Sie an Morbus Crohn leiden, heißt das nicht, dass Siedie Krankheit Ihr Leben bestimmen lassen müssen. EntsprechendeTherapien können Ihnen helfen, die Symptome auf ein Minimum zureduzieren. Informieren Sie sich daher bei Ihrem Arzt. Setzen Siesich außerdem aktiv mit Ihrer Erkrankung auseinander. Je eher Sieihre Erkrankung und alles, was mit ihr zu tun hat, akzeptieren, destoschneller kommen Sie mit ihr zurecht und können die kleinen Dinge desAlltags wieder genießen.