Tipps für das Heimnetz - Sommer zuhause mit FRITZ! (FOTO)

Berlin (ots) -Der Sommer zuhause kann so einfach sein, denn dort kümmert sichdie FRITZ!Box um alles: Der FRITZ! Hotspot bietet allen Gästen derGrillfeier einen schnellen WLAN-Zugang, die FRITZ!App TV und derFRITZ!WLAN Repeater DVB-C lassen Fußballfans auf der Terrasse jubelnund die intelligenten Steckdosen von FRITZ! sorgen für Abkühlung.Noch mehr Tipps finden Anwender unter avm.de/ratgeber.WLAN-Gastzugang für die GrillpartyMit nur wenigen Klicks ist der FRITZ! Hotspot für die Gäste derGrillfeier eingerichtet. Dazu einfach im Menü "WLAN" derFRITZ!Box-Benutzeroberfläche den Gastzugang aktivieren. Mit demkommenden FRITZ!OS 7 können Nutzer noch leichter einstellen, ob sieGästen einen offenen WLAN-Hotspot oder einen passwortgeschütztenprivaten WLAN-Gastzugang anbieten möchten. Ob privater oderöffentlicher WLAN-Zugang, die Gäste surfen ohne Zugriff auf dasHeimnetz über ein zweites WLAN. Weitere Informationen in diesemRatgeberartikel.Fernsehen auf der TerrasseDie FRITZ!App TV und der FRITZ!WLAN Repeater DVB-C machenSmartphone und Tablet zum Fernseher. Mit der App erkennt das mobileEndgerät die Signale des DVB-C-Repeaters, der das TV-Programm überWLAN verteilt. Gerade zur Fußball WM kann man so alle Spielegemütlich auf der Terrasse gucken. Übrigens: Das Ganze funktioniertauch per VLC-Player auf Notebook oder PC. Weitere Informationen indiesem Ratgeberartikel.Klimaanlage automatisch schaltenUm für Abkühlung an heißen Sommertagen zu sorgen, schalten dieintelligenten Steckdosen FRITZ!DECT 200 oder 210 die Klimaanlage.Dafür benötigt man zwei FRITZ!DECT-Geräte, die in derFRITZ!Box-Benutzeroberfläche zu einer Gruppe zusammengefasst werden.Danach im Smart-Home-Bereich der FRITZ!Box die Option "Gruppeautomatisch schalten" und "Temperatur" wählen. Wird die dortdefinierte Temperatur nun überschritten, schaltet die intelligenteSteckdose die Klimaanlage an und diese kühlt den Raum auf diegewünschte Temperatur.