Tipps & Tricks - So nutzen Sie die Cyber Monday Woche vom 20. bis 27 November fürs Weihnachtsgeschenke-Shopping (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag:Am 27. November ist wieder Cyber Monday. Das Shopping Phänomenkommt ursprünglich aus den USA und läutet traditionell den Start derWeihnachtsverkäufe von Online-Shops ein. Mittlerweile ist der CyberMonday auch in Deutschland angekommen. Zahlreiche Händler versprechensatte Rabatte auf Elektronik, Beauty-Produkte, Spielzeug, Bekleidungund vieles, vieles mehr. Amazon hat aus dem Cyber Monday eine ganzeWoche gemacht und startet bereits am 20. November mit tausendenAngeboten. Wie Sie die Angebotswoche am besten für IhreWeihnachtseinkäufe nutzen, verrät Ihnen Helke Michael.Sprecherin: Auch wenn es bis Weihnachten noch ein paar Tage sind:Viele wissen jetzt schon ganz genau, was sie zum Fest verschenkenwerden.O-Ton 1 (Straßenumfrage, 13 Sek.): Mann: "Eine Bohrmaschine, alsowas praktisch-orientiertes." Frau: "Ja, was zum Anziehen. Für dieKinder was zum Spielen. Vor allen Dingen auch was zum Lesen: schönesBuch." Frau: "Spiele-Konsole ist wichtig." Mann: "Ich werde für meineFrau ein schönes Parfum kaufen."Sprecherin: Amazon stellt dafür vom 20. bis 27. November in der"Cyber Monday Woche" mehr als 55.000 Angebote online - teilweise mitRabatten von bis zu 50 Prozent. Den größten Erfolg bringt dabeifolgende Shopping-Strategie:O-Ton 2 (Patrick Müller, 27 Sek.): "1. Machen Sie sich eine Listemit Namen für Familie & Freunde und dazu ein paar kurze Notizen, werwelche Produkte am liebsten mag, so zum Beispiel Parfum und Makeupfür die Schwester oder Spielzeug für den Neffen. 2. Vorab unterwww.amazon.de/angebote oder in der Amazon App Angebote checken undauf 'Beobachten' setzen. 3. Regelmäßig reinschauen und dann soschnell wie möglich das Angebot sichern, ganz bequem von der Couchaus oder von unterwegs."Sprecherin: Sagt der Amazon Deal-Experte Patrick Müller underklärt, welche Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr besonders angesagtsind.O-Ton 3 (Patrick Müller, 21 Sek.): "Smarte Gadgets für die ganzeFamilie. Smarte Geräte stehen für ein intelligentes Zuhause, in demeinzelne, technische Geräte miteinander vernetzt sind. Mit den EchoGeräten von Amazon lassen sich über den cloud-basierten SprachdienstAlexa zum Beispiel Musik, Lampen, Lichtschalter und Thermostatedirekt mit der eigenen Stimme aktivieren und steuern. Und das istgerade wirklich der absolute Trend."Abmoderationsvorschlag:Für alle, die auf der Suche nach Weihnachtsgeschenke-Schnäppchenfür Familie & Freunde oder auch sich selbst sind: Die "Cyber MondayWoche" startet am 20. November auf www.amazon.de/angebote.Pressekontakt:Amazon Team bei Zucker. KommunikationZucker. Kommunikation GmbHTorstraße 107, 10119 BerlinFon +49 (30) 247 587 - 0amazon@zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Amazon.de, übermittelt durch news aktuell