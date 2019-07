Tipper aus NRW knackt Lotto-Jackpot und gewinnt über 31 Millionen Euro (FOTO)

Koblenz (ots) -Der mit über 31 Millionen Euro gefüllte Jackpot im LOTTO 6aus49wurde nach der Ziehung am Samstagabend ausgeschüttet. Ein Tipper ausNordrhein-Westfalen hatte als einziger die sechs Richtigenangekreuzt, allerdings ohne die passende Superzahl. Da die Regularieneine garantierte Jackpot-Ausschüttung nach der 13. Ziehung in Folgevorsehen, reichte dem NRW-Tipper ein normaler Sechser für den großenGewinn. Es war die vierte sogenannte Zwangsausschüttung in derLotto-Geschichte und bereits die zweite in diesem Jahr."Am Samstagabend reichten schon die sechs Richtigen ohne Superzahlfür den großen Coup. Wir gratulieren dem Gewinner oder der Gewinnerinsehr herzlich", freut sich Jürgen Häfner, Geschäftsführer von LottoRheinland-Pfalz, dem derzeit federführenden Blockpartner im DeutschenLotto- und Totoblock. Am Mittwoch fängt die oberste Gewinnklasse dannwieder mit rund einer Million Euro an.Der Tipper aus Nordrhein-Westfalen hatte zwar nicht die richtigeSuperzahl 1 auf seinem Lottoschein, dafür aber die sechs Richtigen 1,8, 31, 34, 43 und 45. Dafür gab es dann genau 31.482.812,60 Euro -wie immer bei Lotto komplett steuerfrei und auf einen Schlagausbezahlt.Die garantierte Ausschüttung des Lotto-Jackpots gibt es immerdann, wenn die Gewinnklasse 1 in zwölf aufeinanderfolgenden Ziehungennicht geknackt werden konnte. Sie muss seit 2009 nach den Regularienvon LOTTO 6aus49 dann auf jeden Fall in der 13. Ziehung geleertwerden. Außer am Samstagabend wurde der Lotto-Jackpot erst drei Malauf diese Weise ausgeschüttet. Am 14. Mai 2016 gewann ein Spieler ausNordrhein-Westfalen mit der Gewinnklasse 2 den Jackpot von über 37Mio. Euro. Wenige Monate später, am 14. September 2016, folgte eineweitere garantierte Ausschüttung - erneut gewann ein Lottospieler ausNordrhein-Westfalen mit der Gewinnklasse 2 rund 33 Mio. Euro. Am 23.Januar 2019 teilten sich schließlich drei Tipper ausBaden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen den Jackpotund gewannen je 10,7 Millionen Euro.Die Wahrscheinlichkeit, bei LOTTO 6aus49 sechs Richtige plusSuperzahl zu treffen, liegt bei 1 zu 140 Millionen. Für die zweiteGewinnklasse benötigt man nur sechs Richtige, dafür liegen dieChancen bei 1 zu 16 Millionen.Pressekontakt:Clemens BuchPressesprecher für den Deutschen Lotto- und TotoblockLotto Rheinland-Pfalz GmbHFederführender Blockpartner im Deutschen Lotto- und Totoblock (DLTB)Ferdinand-Sauerbruch-Straße 256073 KoblenzTelefon: 0261 9438-2154Fax: 0261 9438-6619mailto:clemens.buch@lotto-rlp.dehttp://www.lotto-rlp.dehttps://www.facebook.com/lottorlpOriginal-Content von: Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB), übermittelt durch news aktuell