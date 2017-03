Tippen und gewinnen: Endspurt für die Bundesliga Saison 2016/17 bei 5ForWin (FOTO)

München (ots) -Bundesliga-Fans und Gewinnspielfreunde aufgepasst: Mit 5ForWinkönnen Fußball-Tipper an jedem Spieltag 500 EUR gewinnen. Wer 5 von 9Bundesliga Spielen vom nächsten Spieltag richtig tippt, gewinnt denJackpot.Seit Anfang der Bundesliga Saison 2016/17 wurden bereits Gewinnein Höhe von 11.000 EUR ausgezahlt. Inzwischen haben sich mehreretausend Fußballfans für die Teilnahme registriert und Tippsabgegeben. Der Jackpot - der aktuell bei 2.000 EUR steht - lockt,zumal die Teilnahme kostenlos ist und für die Nutzer an keineBedingungen geknüpft ist."Wir sind überwältigt vom großen Erfolg und der regen Teilnahmebei 5ForWin - schließlich ist das Tippspiel erst seit einigen Monatenam Start! Erst vor wenigen Tagen hat ein glücklicher Gewinner aus derNähe von Erfurt seinen Gewinn über 9.000 EUR in Empfang genommen" soLutz Gaedtke, Geschäftsführer von Haga Services, demSportmanagement-Unternehmen hinter 5ForWin. Dirk R., der 30-jährigeMaschinenführer und BVB-Fan aus der Nähe von Erfurt, möchte von demGewinn mit seiner Frau und seinen 2 Kindern in den Urlaub fahren.Das Spielprinzip von 5ForWin ist wie folgt: Nutzer können sichkostenlos über https://app.5forwin.de/ oder die Apps registrieren.Sie haben bis 30 Minuten vor Spielbeginn Zeit, ihre Ergebnistipps fürden oder die nächsten Spieltage abzugeben. Wer bei mindestens 5 von 9Spielen richtig liegt gewinnt den Jackpot. Haben mehrere derfußballaffinen Spieler 5 Richtige, wird der Jackpot aufgeteilt. Liegtniemand richtig, wird der Jackpot um 500 EUR erhöht und kann beimnächsten Spieltag geknackt werden. Insgesamt kann der Gewinn sotheoretisch über eine ganze Saison auf bis zu 17.000 EUR ansteigen.Für die Zukunft haben die Betreiber des Tippspiels große Pläne:"Mit der Bundesliga Saison 2017/18 gehen wir in die nächste Runde undhaben für die nächste Version der App einige Verbesserungen parat.Unter anderem werden die Gruppenfunktionen verbessert." so dieGründer. Neben optischen Verbesserungen, z.B. dem neuen Layout wirddie App auch funktional erweitert. So soll sie zukünftig anDesktop-Computern genauso gut funktionieren, wie auf Apple undAndroid Smartphones und insgesamt stabiler und schneller werden.Also, auf geht's: Bei 5ForWin 5 von 9 Bundesliga-Spielen für dennächsten Spieltag richtig tippen und den Jackpot knacken! MehrInformationen unter http://www.5forwin.de/ oder unterhttps://www.facebook.com/5forwin/.Pressekontakt:Haga Services UG (haftungsbeschränkt), Reginfriedstr. 6, 81547MünchenAnsprechpartner: Lutz GaedtkeTelefon: 089 21591193E-mail: info@5forwin.deOriginal-Content von: Haga Services UG (haftungsbeschr?nkt), übermittelt durch news aktuell