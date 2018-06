Tipp, tipp, hurra: Beim großen Diveo WM-Tippspiel mitmachen und bis zu 500.000 Euro gewinnen (FOTO)

Köln (ots) -- In drei Schritten zum Sieg: Kostenlos anmelden, tippen undgewinnen unter tippspiel.diveo.de- Nach dem Spiel ist vor dem Spiel: An jedem Spieltag bis 12 Uhrauf den Ausgang des Spiels tippen und attraktive Preise abstauben- Elf Freunde müsst ihr sein: Dank "Mini-Ligen" gegen Freunde,Familie oder Arbeitskollegen spielen und dadurch die GewinnchancenerhöhenNie zuvor war die Fußball-WM so spannend! Nicht nur, dass diedeutsche Nationalelf in Russland versucht, ihren Titel zu verteidigen- nein, mit Diveo können Fußballfans ganz bequem von zuhause aus biszu 5 x 100.000 Euro und andere attraktive Preise gewinnen. Und dasBeste: Mitspielen ist nicht nur gratis, sondern genauso einfach wiedie Nutzung von Diveo selbst.Unter tippspiel.diveo.de registrieren sich Fußballfans entwedermit ihren Diveo-Zugangsdaten oder - sofern noch kein Konto besteht -mit ihrem Mail-, Facebook, Google+ oder Twitter-Account. Danach heißtes nur noch Tipp abgeben, Daumen drücken und mit ein wenig Glück imdirekten Vergleich mit europäischen Fans aus Ländern wie Belgien,Österreich, Tschechien und den Niederlanden, bestehen.Deutschlands Fußballfans können sich zusätzlich noch heiße Duellein der Arbeit und im Freundeskreis liefern. Denn wer sich für dasTippspiel registriert, nimmt nicht nur kostenlos an der nationalenund europäischen Liga teil. Er hat auch die Möglichkeit, eine eigeneMini-Liga zu gründen und Freunde, Bekannte und Kollegen dazueinzuladen. Und das Beste daran: Jede private Liga bietet zusätzlicheGewinnchancen, da sie automatisch auch gegen alle anderen privatenLigen in Deutschland und den teilnehmenden europäischen Ländernantritt. Also am besten gleich mitmachen unter www.tippspiel.diveo.de- und dann so viele Freunde wie möglich einladen.Pro Spieltag werden 100.000 Euro verlost. Der Preis von 100.000Euro wird an den Teilnehmer vergeben, der alle Ergebnisse inklusivekorrekter Anzahl der jeweiligen Tore von acht Spielen in einerSpielauswahl richtig vorausgesagt hat. Wenn zwei oder mehr Teilnehmerdas Ergebnis aller acht Spiele korrekt vorhersagen, wird der Preisunter diesen Teilnehmern aufgeteilt.Insgesamt geht es also um eine halbe Million Euro, die unterTeilnehmern aus Deutschland, Österreich, Tschechien, der Slowakei,Belgien und den Niederlanden ausgespielt wird.Bis zu 500.000 Euro, Samsung UHD Fernseher, Tablets und mehrgewinnenNeben den 5 x 100.000 Euro winken weitere spektakuläre Preise invier Kategorien:Der europaweit beste Spieler (mit der höchsten Gesamtpunktzahl)und die europaweit beste Mini-Liga (mit der höchstendurchschnittlichen Gesamtpunktzahl) erhalten jeweils 5.000 Euro.Deutschlands bester Spieler (mit der höchsten Gesamtpunktzahl)darf sich über diesen sensationellen Preis freuen:- einen Samsung 55" 4K Ultra HDR Smart-TV- ein Diveo Modul- ein kostenloses Jahresabo des Diveo Vielfalt-PaketsDie drei besten Mini-Ligen Deutschlands (mit den höchstendurchschnittlichen Gesamtpunktzahlen) erhalten jeweils eines dieserultimativen Pakete:- einen Samsung 55" 4K Ultra HDR Smart-TV pro Team- ein Samsung Galaxy Tab S2 9.7" pro Team- einen Google Chromecast pro Team- je ein Diveo Modul für alle Teamspieler- je ein kostenloses Jahresabo des Diveo Vielfalt-Pakets für alleTeamspielerDie Wertung ist denkbar einfach:- Teilnehmer erhalten 1 Punkt für jedes korrekte Ergebnis ohneBerücksichtigung der jeweiligen Toranzahl (das ein Sieg, einUnentschieden oder eine Niederlage sein kann), das in einemSpiel vorhergesagt wird.- Teilnehmer erhalten 3 Punkte für den Fall, dass sie das konkreteErgebnis inklusive korrekter Anzahl der jeweiligen Tore (z.B.3:1 bei Portugal gegen Spanien) für ein Spiel richtigvorhersagen. Nicht nur in den Gruppenspielen, auch in derK.O.-Phase zählt dabei das Endergebnis beim Schlusspfiff von 90Minuten und der Nachspielzeit. Ein evtl. Elfmeterschießen zurSiegermittlung nach einer Verlängerung wird nichtberücksichtigt.Mit Diveo wird die Fußball-WM unverpassbarDank Diveo genießen deutsche SAT-Haushalte ein wahresWM-Feuerwerk. Die hybride Plattform bietet Zugriff auf bis zu 70TV-Sender in brillanter HD-Qualität, eine wachsende Anzahl anMediatheken und eine Videothek. Smarte App-Technologie macht dieInhalte überall verfügbar - das heißt: Egal, ob die WM im Wohnzimmer,unterwegs im Zug oder im Freibad angeschaut werden soll: Mit Diveoverpassen Fußballfans nichts!Über DiveoDiveo ist eine hybride, satelliten- und IP-basierte TV-Plattform,die die Qualitätsvorteile des Verbreitungsweges Satellit übereigenentwickelte, smarte Technologie mit den Vorteilen des Internetsverbindet und TV-Erlebnisse unverpassbar macht: Diveo bringt linearesund non-lineares HDTV in gestochen scharfer Bildqualität auf einerPlattform zusammen und bietet Kunden ein hohes Maß an Komfort undflexible Nutzungsmöglichkeiten. Zum aktuellen Zeitpunkt bietet DiveoZugriff auf bis zu 70 Sender in brillantem HD, mehr als 30Mediatheken, eine Videothek und den optionalen Zugang zu rund 20Premium-Sendern. Digitale Services sorgen dafür, dass die Inhalte zumWunschtermin zur Verfügung stehen, während die Diveo-TV-App (iOS,Android) den Kunden die Freiheit gibt, die Angebote flexibel aufSmart-TV, Tablet, Smartphone oder im Web zu genießen. Weiterhin hatDiveo einen modernen EPG im Gepäck und bietet Speicherplatz in derCloud für Aufnahmen. Der Zugang zur Plattform erfolgt perSet-Top-Box, CI+ Modul und TV-App. Weitere Informationen zu Diveogibt es online unter www.diveo.de. Diveo ist eine Marke der M7 Group.