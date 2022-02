Tipp: In diese Aktie einsteigen, bevor es alle anderen tun

In 3 Sätzen

SoFi hat seit November etwa 45 % an Wert verloren und wird zu etwa 12 US-Dollar pro Aktie gehandelt.

Das Unternehmen ist schnell gewachsen und bietet einige einzigartige Unterscheidungsmerkmale, die es von der Konkurrenz abheben.

SoFi hat gerade eine Banklizenz erhalten, was ein seltener Vorteil für ein Fintech ist.

Wachstumsinvestoren haben in den letzten Monaten einen ziemlich starken Marktrückgang hinnehmen müssen. Der Nasdaq 100, ein guter Maßstab für Large-Cap-Wachstumsaktien, ist seit Jahresbeginn um etwa 10 % gesunken. Der allgemeine Rückgang hat die Bewertungen einiger großartiger Aktien gesenkt und sie zu guten Käufen gemacht.

Eine billige Aktie, die im Moment recht reizvoll ist, ist SoFi Technologies (WKN: A2QPMG). Dieses Fintech-Unternehmen ist spottbillig und bei seiner derzeitigen Bewertung ein guter Kauf.

SoFi hat seit November fast die Hälfte des Wertes verloren

SoFi ist ein digitaler Kreditgeber und ein Unternehmen für persönliche Finanzen, das 2011 gegründet wurde. Aber erst seit Juni 2021 ist es an der Börse notiert. Es bietet über seine App unter anderem Kredite, Hypotheken, Bankdienstleistungen, Investitionen, Tools für persönliche Finanzen und direkte Einzahlungen an.

Der Aktienkurs des Fintechs kletterte am 4. November auf etwa 23 US-Dollar pro Aktie, bevor er in den folgenden drei Monaten rapide fiel. Die Aktie wurde von der allgemeinen Marktschwäche erfasst, die Wachstumswerte und Fintechs besonders hart traf. Seitdem ist die Aktie um etwa 45 % gefallen. Die Aktie wird derzeit für etwas mehr als 12 US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von mehr als 20 % im bisherigen Jahresverlauf entspricht.

Wenn eine Aktie so stark fällt, ist das immer besorgniserregend – vor allem, wenn es sich um ein junges Unternehmen handelt, das noch nicht profitabel ist. Es gibt jedoch drei gute Gründe, warum Anleger dies als Kaufgelegenheit betrachten sollten.

Drei Gründe, die für SoFi sprechen

SoFi sticht in einem überfüllten Feld aus einigen sehr guten Gründen hervor. Der erste ist sein explosives Wachstum. Die Mitgliederzahl, d. h. die Kunden, die ihre Produkte nutzen, hat sich im letzten Jahr auf etwa 3 Millionen verdoppelt (Stand: Ende des dritten Quartals). Allein im dritten Quartal stieg die Zahl um etwa eine halbe Million.

Die Gesamtzahl der Produkte, d. h. die Gesamtzahl der von den Mitgliedern genutzten Produkte und Dienstleistungen, ist im vergangenen Jahr um 108 % auf etwa 4,3 Millionen gestiegen. Diese Zahl stieg im dritten Quartal um 24 % gegenüber dem zweiten Quartal. Dies trug zu einem Anstieg des Umsatzes im dritten Quartal um 35 % auf 272 Mio. US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr bei. SoFi wird voraussichtlich am 1. März die Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr vorlegen.

Der zweite Grund ist die Technologie-Services-Sparte von SoFi, ein Banking-as-a-Service-Geschäft, das ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal darstellt. In diesem Geschäftszweig stellt das Unternehmen seine Technologie und sein Know-how anderen Unternehmen und Organisationen zur Verfügung, die ihre eigenen digitalen Bankdienstleistungen anbieten wollen.

Auch dieser Bereich wächst wie verrückt. Sofi hat sich mit der Übernahme von Galileo im Jahr 2020 in dieses Geschäft eingekauft, und es hat ein starkes Wachstum erzielt: Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 29 % auf 55 Mio. US-Dollar. Dies ist nicht nur ein eigenständiger Umsatzträger, sondern dieses Geschäft eröffnet auch erhebliche Möglichkeiten für das Cross-Selling der Kredit- und anderer Produkte von SoFi.

Der dritte Vorteil ist die Banklizenz, die SoFi durch die am 2. Februar abgeschlossene Übernahme von Golden Pacific Bancorp erhalten hat. Dies ist eine große Sache, denn es ist selten, dass ein Fintech eine Banklizenz erhält, obwohl es einige gibt. Aber dies öffnet viele neue Türen.

Mit einer Banklizenz kann SoFi Einlagen halten, während es zuvor mit Banken zusammenarbeiten musste, um Kredite zu vergeben. Jetzt kann es dies intern tun, was bedeutet, dass es die Einnahmen nicht teilen muss. Außerdem kann SoFi seine eigenen Zinssätze festlegen, während es früher über seine Bankpartner hätte gehen müssen.

Da SoFi nur geringe Gemeinkosten hat, könnte es höhere Zinssätze für Kundenguthaben anbieten, was einen Wettbewerbsvorteil darstellen würde. Außerdem muss das Unternehmen keine Zinsen an Bankpartner zahlen, um seine Kreditvergabe zu finanzieren. Da es die Kredite nun in seiner Bilanz halten kann, kann es außerdem während der gesamten Laufzeit des Kredites Zinsen kassieren.

Ein großartiger Kauf zu einem niedrigen Preis

Die Übernahme der Golden Pacific Bancorp ermöglicht es SoFi, seine Strategie des Aufbaus einer US-weiten digitalen Bank zu verfolgen und gleichzeitig die physischen Bankfilialen in Kalifornien zu erhalten. Das Unternehmen hat bereits angekündigt, dass es eine jährliche Rendite von bis zu 1 % auf die Konten seiner Mitglieder anbieten werde, was höher ist als der nationale Durchschnittszins auf Guthaben.

In einer Zeit, in der die Zinsen steigen, sollte sich SoFi mit seiner Banklizenz durch höhere Zinserträge von seinen Fintech-Kollegen abheben können. Aber es hat auch das Banking-as-a-Service-Geschäft, um seine Einnahmen zu diversifizieren.

Das Unternehmen ist noch nicht profitabel und es könnte eine Weile dauern, bis SoFi als digitale Bank gegen eine ganze Reihe neuer Konkurrenten in der Bankenwelt Fuß fassen kann. Aber es hat eine starke Marke. Vor allem bei jüngeren Erwachsenen, da man anfangs ausschließlich Studentenkredite angeboten hat. SoFi hat viel langfristiges Potenzial, und bei dieser günstigen Bewertung ist die Aktie zu billig, um sie zu ignorieren.

Der Artikel Tipp: In diese Aktie einsteigen, bevor es alle anderen tun ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dave Kovaleski besitzt keine der angegebenen Aktien. The Motley Fool besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 11.2.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

