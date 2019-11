Tipco Foods PCLWar das alles, ?

Für die Aktie Tipco Foods PCL aus dem Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse Stuttgart am 08.11.2019 ein Kurs von 0.226 EUR geführt.

Unsere Analysten haben Tipco Foods PCL nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Tipco Foods PCL erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 3,31 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche sind im Durchschnitt um 0,91 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +2,4 Prozent im Branchenvergleich für Tipco Foods PCL bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,29 Prozent im letzten Jahr. Tipco Foods PCL lag 3,6 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Tipco Foods PCL von 0.226 EUR ist mit -5,83 Prozent Entfernung vom GD200 (0,24 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,25 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -9,6 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Tipco Foods PCL-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Tipco Foods PCL aktuell 6,48. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +4,13 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel". Tipco Foods PCL bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Buy"-Bewertung.