Tipbet wird Hauptsponsor der German MMA Championship (GMC) (FOTO)

Gzira (Malta) (ots) -Sportwettenanbieter Tipbet und die Mixed-Martial-Arts-OrganisationGerman MMA Championship (GMC) verkünden dieHauptsponsoren-Partnerschaft. Die Vereinbarung umfasst siebenVeranstaltungen, einschließlich des nächsten großen GMC-Events, derGMC 15, welches am 30. Juni 2018 in der Ratiopharm-Arena in Ulmausgetragen wird.Die GMC Events gelten in Deutschland als höchstdekorierteheimische MMA-Veranstaltungsreihe und sind für ihre spektakulärenMatches bekannt, aus denen auch Kämpfer für die amerikanische MMAOrganisation UFC (Ultimate Fighting Championship) hervorgegangensind. Die Events werden u. a. bei ranfighting.de (ein Unternehmen derProSiebenSat.1 Media SE) und im Internet und Fernsehen per pay-per-view ausgestrahlt.Tipbet wirbt als Hauptsponsor im TV-relevanten Bereich in derRingmitte und wird an zahlreichen Bereichen am Oktagon, dem Ring,sichtbar vertreten sein. Weitere Werbemittel umfassen Präsenzen undPromotions am Eventtag und Pressekonferenzen vor Ort, Werbeclips,Einblendungen und Durchsagen, Webseitenpräsenz, Ticketbranding sowiezahlreiche und regelmäßige Social-Media-Aktionen auf der GMC-Websiteund den offiziellen GMC-Social-Media-Kanälen.Statements:GMC-Inhaber Deniz Haciabdurrahmanoglu:"Wir freuen uns mit Tipbet Sportwetten einen Partner gefunden zuhaben, der an die Authentizität und Qualität des Produkts GMC glaubtund es unterstützt. Wir sind der Überzeugung, mit dem Event einenMehrwert für alle Beteiligten liefern zu können."GMC-Vertreter Özhan Altintas:"Es ist eine Bestätigung für unsere harte und leidenschaftlicheArbeit, welche wir jahrelang in die GMC und den MMA-Sport investierthaben, dass wir einen weiteren international agierenden Konzern alsPartner für uns gewinnen konnten, dazu auch noch als Exklusivpartnerin dem Bereich Glücksspiel & Sportwetten."Philippos Naskos, Product Manager bei Tipbet:"Wir freuen uns sehr, offizieller Sponsor der GMC German MMAChampionship zu werden. Wir verfolgen die GMC und deren Werdegang alsMixed-Martial-Arts-Institution in Deutschland schon länger, sodasswir uns zu einer Partnerschaft entschlossen haben. Wir möchten dasProdukt weiter voranbringen und Teil dieses Erfolges sein, unsererSponsoring-Portfolio um ein MMA-Produkt verbreitern und unsereMarkenbekanntheit in Deutschland weiter ausbauen."MMA erfreut sich weiter wachsender Beliebtheit in DeutschlandMMA steht für "Mixed Martial Arts" und ist eine Kampfsportart, diesich in Deutschland einer wachsenden Fangemeinde erfreut. Die Kämpfernutzen Techniken der Olympia-Disziplinen Boxen, Ringen, Judo undTaekwondo sowie von anderen Kampfsportarten wie Muay Thai, BrazilianJiu-Jitsu , Kickboxen, Sambo und Karate.Gekämpft wird über drei Runden mit jeweils fünf Minuten in einemachteckigen Käfigring, dem sogenannten Oktagon, der die Kämpfer davorbewahren soll, aus der Kampffläche zu fallen. Titelkämpfe um denGMC-Gürtel gehen über fünf Runden. Um die Fairness zu gewährleisten,werden die Kämpfer ihrem Gewicht entsprechend in bis zu neun Gruppeneingeteilt. Diese reichen von unter 57 kg (Bantamgewicht) bis zu über120 kg (Superschwergewicht).Die GMC ist maßgeblich an der steigenden Beliebtheit von MMA inDeutschland beteiligt. Das renommierte Magazin "Ground&Pound" vergabder GMC mehrfach den GnP-Award für die beste Veranstaltung national.Ein weiteres Ziel der deutschen GMC-MMA-Meisterschaften ist,Kämpferinnen und Kämpfern die Möglichkeit zu geben, sich für die ganzgroße internationale Bühne zu präsentieren. Die GMC ist für vieledeutsche Kämpfer das Sprungbrett zur Ultimate Fighting Championship(UFC), der weltweit größten Mixed-Martial-Arts-Organisation.Tipbet Sportwetten unterstützt den Sport schon länger. U. a.sponsert Tipbet bereits die bislang ungeschlageneMMA-Senkrechtstarterin Mandy Böhm. Die Kämpferin aus dem FightclubGelsenkirchen startete bereits viermal in einem GMC-Event und gingjedes Mal als Siegerin aus dem Ring.Tipbet führt ein breites Sortiment an Wettangeboten auf seinerWebseite. Neben den beliebten Sportarten wie Fußball, Basketball undTennis bietet Tipbet Wetten für alle großen Boxveranstaltungen sowiefür viele weitere Events aus dem Box- und Kampfsport für seine Nutzeran.Pressekontakt:www.Tipbet.comAnsprechpartner: Marvyn Ney Telefonnummer: +356 9972 8739 Email:affiliates@tipbet.comOriginal-Content von: Tipbet, übermittelt durch news aktuell