Tiong WoonWohin geht die Reise, ?

Weitere Suchergebnisse zu "Centene":

Per 09.08.2019, 15:13 Uhr wird für die Aktie Tiong Woon am Heimatmarkt Singapore der Kurs von 0.36 SGD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Diversified Support Services".

Unser Analystenteam hat Tiong Woon auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Tiong Woon im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tiong Woon. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Tiong Woon haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tiong Woon liegt bei einem Wert von 15,82. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (KGV von 17,64) unter dem Durschschnitt (ca. 10 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Tiong Woon damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.