Tiny Houses immer beliebter / NEW HOUSING - Tiny House Festival in der Messe Karlsruhe (FOTO)

Karlsruhe (ots) -Dass sich der alternative Wohntrend Tiny Houses immer größererBeliebtheit erfreut, beweist am kommenden Wochenende (24. bis 26.Mai) das NEW HOUSING - Tiny House Festival. Nach der erfolgreichenPremiere im vergangenen Juni findet das Treffen der TinyHouse-Community erneut in der Messe Karlsruhe statt. Über zwanzigTiny Houses und ein umfangreiches Vortragsprogramm bietet denBesuchern einen optimalen Einblick in das mobile Wohnen auf kleinemRaum. Insgesamt werden 22 Tiny Houses ausgestellt, die von außen undinnen besichtigt und auch bestellt werden können. Hersteller,Architekten, Handwerker und Selbstbauer sowie Fans der mobilen Häusertauschen sich auf dem deutschlandweit einmaligen Format aus. DasAtrium der Messe dient als Ausstellungsfläche für die mobilen Häuserund bietet mit Foodtrucks und Lounges die optimale Festivalstimmung.Das im Vergleich zum Vorjahr erweiterte Vortragsprogramm diskutiertdringliche Fragen der Bewegung und stellt außergewöhnliche Projektevor. Parallel zum Tiny House Festival steht die Messe Karlsruhe ganzim Zeichen einzigartigen Designs, hochwertiger Gestaltung und mobilenWohnens. Auf 15.000 Quadratmetern präsentieren rund 200 AusstellerDesign aus den Bereichen Mode, Accessoires, Wohnen und Lifestyle.Kleine Häuser auf Rädern sind für viele Singles, Paare undIndividualisten die Erfüllung des langersehnten Eigenheims und derUnabhängigkeit. Inspiriert von der Tiny House Szene in den USA hatdie Bewegung auch Deutschland erreicht. Obwohl gesetzlicheBestimmungen das Leben in Tiny Houses in Deutschland vorHerausforderungen stellen, boomt eine Branche, an die vor zehn Jahrenwohl niemand gedacht hätte. Mit Kaufpreisen ab 25.000 Euro kann mandie eigenen vier Wände vergleichsweise günstig erwerben. Die neueWohnform stellt sowohl Behörden als auch Tiny House-Besitzer vorHerausforderungen. Der Verein Tiny Houses für Karlsruhe e.V. greiftThemen rund um Tiny Houses auf und engagiert sich in derStellplatzsuche in und um Karlsruhe. Der junge Verein stellt auf demTiny House Festival in der "Wohnmaschine", einem von Architekt Van BoLe-Mentzel entworfenen und im Zuge des Bauhaus-Jubiläums entstandenenTiny House, aus. Einen Blick in den Rohbau eines Tiny Houses könnenBesucher am Stand von The Tiny Difference werfen. Tiny Houses nachIngenieursart baut die Firma TechTinyHouse aus Stuttgart. Am Standpräsentiert der Hersteller mit über zehn Metern Länge eines dergrößten Tiny Houses, dessen Innenraum durch die Verwendung vonLichtbauelementen besonders hell wirkt.Von der Stellplatzsuche über Tiny House-Mythen bis zugemeinschaftlicher Ressourcennutzung stellen die Experten imVortragsprogramm des Tiny House Festivals unterschiedlicheHerausforderungen vor, die das Leben im Tiny House mit sich bringt.Auf der Konferenzebene der Messe tauschen sich die Tiny HouseExperten über verschiedene Fragestellungen aus. Vera Lindenbauer vonTiny House Diekmann hält ein Plädoyer für mehr Stellplätze inDeutschland, während Andreas Hildebrandt sein Projekt zur Integrationvon Geflüchteten durch den Tiny House-Bau in Heidelberg vorstellt.Dem "Konzept einer gemeinschaftlichen Ressourcennutzung" widmet sichKay Stülpenagel von KMS Tiny House Manufacture. Vom Leben auf wenigRaum kann Lisa Maria Koßmann ausführlich berichten. Sie lebt bereitsin ihrem selbstgebauten Tiny House, dessen Entstehung sie auf ihremYouTube-Kanal "Nessa goes wild" Schritt für Schritt eingefangen hat.In ihrem Vortrag "Lektionen aus dem Tiny House Bau" blickt sie zurückauf die Bauphasen ihres neuen Zuhauses. Auch Philipp Sanders undStefanie Beck von Tiny House Village im Fichtelgebirge vermitteln in"Leben im Tiny House - Erfahrungsberichte" einen realistischenEindruck vom Wohnen im Tiny House. Besucher des Festivals könnenzwischen insgesamt 19 Vorträge und zwei Workshops auf derKonferenzebene der Messe wählen.Dass sich der neue Wohntrend Tiny Houses und innovatives Designbestens ergänzen, beweisen sowohl die Aussteller der LOFT als auchdes Tiny House Festivals. Am Stand von Ökofaktum können Besucherfaltbare Möbel erwerben, während die flix GmbH mobile Mini-Küchenpräsentiert. Wie unterschiedlich die kleinen Häuser auf Räderngestaltet sein können, zeigt Deutschlands größter Hersteller TinyHouse Diekmann. Mit fünf der kleinen Häuser, die er auf der Messezeigt, präsentiert er verschiedene Einrichtungsstile: New Modern,Hampton Beach, English Cottage, Wild Life sowie Nordic Fjöll.Weitere Informationen unter: www.new-housing.de undwww.loft-designkaufhaus.de