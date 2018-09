Tiny Houses: Neuland für Banken (FOTO)

Hamburg (ots) -Fragt man die Deutschen nach der besten Altersvorsorge, stehttrotz steigender Immobilienpreise die Investition in ein eigenes Heimhoch im Kurs. Doch was zunächst nach einer rein finanziellenEntscheidung klingt, entwickelt sich zunehmend auch zu einemPlatzproblem. Denn besonders in Ballungsgebieten wird Baulandzusehends knapp.Einen Ausweg bietet ein aktueller Trend aus den USA: diesogenannten Tiny Houses - Häuser im XXS-Format, die nicht nur wegenihrer geringen Größe, sondern auch der deutlich niedrigeren Kostenauf wachsendes Interesse stoßen. Die rund 10 Quadratmeter großenHäuser sind schon für etwa 50.000 Euro zu haben und können zum Teilwie Wohnwagen mobil transportiert werden. Bei aller Euphorie sollteder Kauf dennoch gut überlegt sein. "Trotz vieler Vorteile sind Bauund Finanzierung in der Praxis derzeit noch mit einigen Hürdenverbunden", beobachtet Stephan Scharfenorth, Geschäftsführer vonBaufi24.de, dem unabhängigen Beratungs- und Vermittlungsportal fürBaufinanzierungen.Bebauungspläne der GemeindenWer das Gebäude nicht als Wohnwagen, sondern als festen Wohnsitznutzen möchte, muss zunächst geeignetes Bauland finden. Hier gilt eszu prüfen, ob die bestehenden Bebauungspläne der zuständigen Gemeindedie Platzierung der neuartigen Häuser zulassen.Vorbehalte von Banken"Banken tun sich mit der Finanzierung solcher Immobilien aktuellnoch schwer", berichtet Scharfenorth. So liegt eine derSchwierigkeiten in der noch mangelnden Erfahrung mit diesemWohntypus. Gerät der Eigentümer beispielsweise inZahlungsschwierigkeiten, muss die Bank das Objekt veräußern können."Ob und in welcher Höhe dies tatsächlich möglich ist oder ob es sichlediglich um einen kurzzeitigen Liebhaber-Trend handelt, ist momentannoch nicht absehbar und damit ein Risiko für die Banken", soScharfenorth. Eine weitere Besonderheit stellt die Mobilität derBauten dar. Während eine herkömmliche Immobilie mittels Fundamentfest mit dem Grundstück verbunden ist, können Tiny Housestransportiert und damit dem Zugriff der Bank entzogen werden. Istdennoch eine Bank gefunden, die bereit ist, dieses Risiko einzugehen,empfiehlt der Experte die Konditionen genau zu studieren. "Einhöheres Risiko wird das Kreditinstitut in aller Regel durch einenhöheren Eigenkapitaleinsatz sowie höhere Darlehenszinsen absichern",erklärt Scharfenorth.Über Baufi24Das Vermittlungs- und Beratungsportal für Baufinanzierungenwww.Baufi24.de bietet Darlehensinteressierten umfangreicheInformationen zum Thema Immobilienfinanzierung und vergleicht dieAngebote von über 400 Banken sowie Kreditinstituten. Die Berater inden deutschlandweiten Geschäftsstellen unterstützen zukünftigeHausbesitzer auf ihrem Weg zum Eigenheim und entwickeln für sie dieoptimale Finanzierungsstrategie - kostenfrei, unverbindlich sowiepersönlich vor Ort.Pressekontakt:Sofie DittmerPR-ManagerBaufi24 GmbHMail: presse@baufi24.deFon: +49 (0)40 284095372Original-Content von: Baufi24 GmbH, übermittelt durch news aktuell