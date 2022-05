Tiny Home & Co: Ist DIES die Zukunft?

Eine der probatesten Methoden zum Vermögensaufbau ist die Investition in Immobilien. Eine Immobilie kann eine effektive Investition sein, um die Inflation abzusichern, Steuervorteile zu erzielen und Vermögen an die Erben weiterzugeben. Eine Mietwohnung kann einen monatlichen Geldfluss ermöglichen, und der Wert des Objekts kann mit der Zeit ansteigen. Mietimmobilien sind keine perfekte Lösung, vor allem, da die Immobilienpreise in die… Hier weiterlesen