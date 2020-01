Tino Chrupalla: Regierung vergisst die Menschen in den Kohleregionen

Berlin (ots) - Zur Einigung von Bund und Ländern auf einen Plan zumKohleausstieg sagt der AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla:"Wenn es um die ideologischen Ziele der Altparteien geht, dann wird das Geld desSteuerzahlers mit dem Füllhorn ausgeschüttet. Die Energiekonzerne erhalten 4,35Milliarden Euro Entschädigung, die Länder bekommen 40 Milliarden Euro Hilfen fürden Strukturwandel. Und wo bleiben die Menschen, über deren Existenzen und Lebenhier entschieden wird? Niemand wird ihnen garantieren, dass die Länder mit denvielen Milliarden tatsächlich neue Arbeitsplätze schaffen. Nach Angabe desBundesverbandes Braunkohle hänge inklusive der Zuliefererindustrie insgesamt50.000 Arbeitsplätze an der Kohle. Nicht nur in Ostdeutschland gibt es ganzeRegionen, die allein von der Kohle leben. Für all diese Menschen, die dortleben, hat der Kohlekompromiss erst einmal kein Angebot. Für sie gibt es keineMilliardenentschädigung."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/110332/4493739OTS: AfD - Alternative für DeutschlandOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell