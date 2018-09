"Tinnitus? Ich kenne da jemanden." / Der Quälgeist im Ohr wird immer bekannter (FOTO)

Mainz (ots) -Mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland leiden anTinnitus, die Krankheit ist längst in der Gesellschaft angekommen.Hörakustiker leisten bei der Tinnitus-Versorgung wichtige Arbeit.Anlass für die Bundesinnung der Hörakustiker (biha), eineinterdisziplinäre Fachtagung für Hörexperten aus ganz Deutschlandauszurichten. Dieses Jahr feierte sie ihr 5. Jubiläum - mit einemneuen Besucherrekord: Rund 120 Hörakustiker, HNO-Ärzte und weitereExperten nahmen am "5. Tinnitus-Tag der Deutschen Hörakustiker" am 5.September 2018 in Frankfurt am Main teil. Schwerpunkt derFachvorträge in diesem Jahr: Die Tinnitusversorgung und ihreRahmenbedingungen.Nach der Begrüßung durch Jakob Stephan Baschab, demHauptgeschäftsführer der biha, übernahm Gabriele Gromke,Vize-Präsidentin a.D. der biha, Hörakustiker-Meisterin undSpezialistin in der Tinnitus-Versorgung durch Hörakustiker, dieModeration. Sie führte durch ein Programm, in dem Vertreter derLeistungserbringer, der Tinnitus-Betroffenen und der Medizin zu Wortkamen. Neu waren hingegen die Beiträge von Vertretern dergesetzlichen Krankenkassen (GKV) und des Medizinischen Dienstes derKrankenkassen (MDK).Volker Albert, Vorsitzender der Deutschen Tinnitus-Liga (DTL),führte in die Fachtagung ein mit einem Rückblick auf 5 JahreTinnitus-Tag, dessen Schwerpunkte und den Status quo derTinnitus-Versorgung. Als Beispiel der großen Probleme derTinnitus-Betroffenen stellte er die Schreckhaftigkeit vor. Ist dieHörfähigkeit eingeschränkt durch einen Tinnitus, fällt das Filternder Geräusche schwer. Wichtig wird nicht mehr von unwichtig getrennt,es kann eine Reizüberflutung entstehen und dadurch eineSchreckhaftigkeit. Hier hilft eine Hörsystemversorgung ungemein.Dennoch bleiben Wünsche offen. Die konnte er erfolgreich sowohl vorLeistungserbringern als auch GKV und MDK artikulieren.Siegrid Meier, Dozentin der Akademie für Hörakustik (afh), gingauf die Zusammenhänge von Hören, Schwerhörigkeit und Tinnitus näherein, die Arbeit des Hörakustikers in der Tinnitus-Versorgung und dietechnischen Möglichkeiten. Sie machte noch einmal deutlich, dass eineTinnitusversorgung immer interdisziplinär stattfinden muss. Expertenaus den Bereichen der Hörakustik, der Medizin und Psychologie u.a.sind dabei gefragt und arbeiten eng zusammen.Dass auch die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischenLeistungserbringern und GKV stimmen muss, darauf wies ihr Vortragbereits hin. Denn in der Tinnitusversorgung hat sich gerade in denvergangenen 5-10 Jahren die Integration von Zusatzfunktionen derHörgeräte zum Standard entwickelt. Dazu muss der Tinnitus-Betroffeneerst beraten und dann versorgt werden. Hier kommen die GKV ins Spiel,denn die Tinnitus-Versorgung ist Teil ihres Versorgungspakets fürgesetzlich Versicherten.Über die "sozialrechtliche und finanzielle Chancen und Risikeneiner Tinnitusversorgung" für die Leistungserbringer, also dieHörakustiker, sprachen Christoph Zamoryn, Fachberater der IKK classicund u.a. zuständig für die Hilfsmittelversorgung, und AlexandraGödecke, Ass. Jur., Abteilung soziale Sicherung der biha, in ihremgemeinsamen Beitrag. Beide arbeiten an der Schnittstelle zwischenLeistungserbringern, GKV und Versicherten - einem Spannungsfeld derInteressen. Umso wichtiger ist die sehr gute Zusammenarbeit und umsolebendiger wurde dieser Beitrag auf dem 5. Tinnitus-Tag der DeutschenHörakustiker diskutiert.Zamoryn dankte für die Einladung: "Es ist keineSelbstverständlichkeit". Im Dialog und in der Fachtagung sieht er dieChance auf eine win-win-Situation. "Ich lerne für meine Arbeit auchvon Ihnen dazu." Denn "es gilt im sozialrechtlichen Rahmen, Gehör zufinden", gibt er den Hörakustikern mit auf den Weg. Er ging näher aufden bereits 2016 mit der biha geschlossenen Versorgungsvertrag einund auf etwaige anstehende Änderungen. Hierzu wird er einiges aus derFachtagung der Hörakustiker mit in die nächste Verhandlung nehmen,wie bspw.: "Beratung ist ein wesentlicher Beitrag derLeistungserbringer." Die wollen diese vergütet haben. Gromke: "Sieverlangen Qualitätsstandards, das kostet Zeit. Umso mehr bei einerTinnitus-Versorgung, die noch intensiver ist. Hier kommen ein großespsychologisches Moment der Betroffenen, ihre Ängste und Stress hinzu,dem begegnet werden muss." Das muss sich in den Zahlen widerspiegeln,fordern die Hörakustiker. Diese Forderung würde Zamoryn für seineweitere Arbeit mitnehmen.Dr. Patrick Schunda sprach als Vertreter des MDK Hessen zu "DerMDK und seine Sicht zur Tinnitusversorgung". Er ging auf dienationale Leitlinie zur Versorgung eines chronischen Tinnitus ein undderen Zusammenspiel mit dem Gesetz, hier dem Sozialgesetzbuch V.Durch die auf wissenschaftlichen Studien und Evidenz beruhendenAussagen der Leitlinie und deren Zusammenwirken mit dem Gesetz konnteer sehr gut darstellen, wie und warum manche Entscheidungen fallen,die bspw. den Betroffenen im ersten Moment nicht verständlicherscheinen. Ein Ausblick gab den Leistungserbringern Mut und denWillen, Dinge zu ändern.Nach einem kurzen Abriss der Geschichte des Tinnitus von Prof. Dr.Gerhad Goebel, ehem. Chefarzt der Schön-Klinik-Roseneck, Prien, gingDr. Roland Zeh, Chefarzt der Fachklinik für Hörstörung, Tinnitus,Schwindel und Cochlea-Implantate der MEDIAN-Kaiserberg-KlinikBad-Nauheim auf den "Aktuellen Stand der klinischen Rehabilitation inder Tinnitusversorgung" ein. Er stellt Tinnitus als einen Tiger dar,der, anders als ein Schoßhund, nicht unbeachtet im Körbchen in derEcke schläft. Einen Tinnitus-Tiger lässt man aus Angst nicht aus denAugen. Angst ist eines der größten Probleme dieser Erkrankung. Esgeht darum, den Betroffenen die Angst vor dem Tinnitus zu nehmen.Erst dann ist es möglich, Tinnitus zu kompensieren. "Heute weiß man,wie ein Tinnitus entsteht", sagt Zeh. Und obwohl der Tinnitus primärorganischen Ursprungs ist, ist "das Ausmaß vom Leiden in erster Liniedurch psychische und psychosomatische Faktoren bestimmt". Bei allengilt es als erstes, die Hörsituation zu optimieren. Nach Maskierungdes Tinnitus und Reduzierung des Hörstresses müssen Entspannung undAblenkung angegangen und trainiert werden. "Wie ein Bodybuilder musshier aktiv trainiert werden", sagt Zeh.Der Tinnitus-Tag ist vor fünf Jahren parallel mit der von der bihaverfassten bundesweit geltenden Leitlinie zur Tinnitus-Versorgung derHörakustiker implementiert worden. Auf der jährlichen Fachtagungkönnen sich Hörakustiker, HNO-Ärzte, Therapeuten sowie alle, die indie Versorgung von Tinnitus-Patienten involviert sind, austauschenund weiterbilden.Hintergrund zum Hörakustiker-HandwerkIn Deutschland gibt es etwa 5,4 Millionen Menschen mit einerindizierten Schwerhörigkeit, Tendenz steigend. Schwerhörigkeit zähltzu den zehn häufigsten gesundheitlichen Problemen. Mit etwa 6.400Hörakustiker-Betrieben und ca. 15.000 Hörakustikern versorgt dasHörakustiker-Handwerk etwa 3,5 Millionen Menschen in Deutschland mitqualitativ hochwertigen, volldigitalen Hörsystemen. Die Bundesinnungder Hörakustiker (biha) KdöR vertritt die Interessen der Hörakustikerin Deutschland.Neben der Erstversorgung des Kunden ist der Hörakustiker auch fürdie begleitende Feinanpassung mit wiederholten Überprüfungen undNachstellungen der Hörsystemfunktionen zuständig. Daneben organisierter - wenn der gesetzliche Anspruch besteht - die Kostenübernahmedurch die gesetzlichen Krankenversicherungen und steht für Wartungund Reparaturen der Hörsysteme bis zu einem gewissen Grad zurVerfügung.Darüber hinaus berät er zu Gehörschutz und speziellem technischemZubehör. Der Hörakustiker verfügt über theoretisches Wissen aus derAkustik, Audiologie, Psychologie und Hörsystemtechnik und überpraktische Fertigkeiten zur Audiometrie.Pressekontakt:Dr. Juliane Schwoch (biha)schwoch@biha.deOriginal-Content von: Bundesinnung der Hörakustiker KdöR, übermittelt durch news aktuell