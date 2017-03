Tinnitus-App: Symptome mit Lieblingsmusik lindern / Tinnitracks für hkk-Versicherte kostenlos

Bremen/Hamburg (ots) - hkk-Versicherte können ab dem 1. April dieinnovative Tinnitus-Therapie-App Tinnitracks kostenlos nutzen. EinJahr lang haben sie Zugang zu einer vom HNO-Arzt begleitetenBehandlung gegen den störenden Dauerton. Alles, was sie für dieNutzung von Tinnitracks benötigen sind Smartphone, Internetzugang,Kopfhörer und ihre Lieblingsmusik. Voraussetzung für dieKostenübernahme sind der Besuch bei einem der teilnehmenden HNO-Ärzteund eine eindeutige Diagnose eines subjektiven, chronischen, tonalenTinnitus, für dessen Behandlung die App ausgelegt ist.Tinnitracks ist ein zertifiziertes Medizinprodukt, das aufmedizinischen Forschungsergebnissen basiert. Die App filtert dieindividuelle Tinnitusfrequenz der Betroffenen aus den eigenenMusikdateien. Das regelmäßige Hören der speziell aufbereiteten Liederkann die überaktiven Nervenzellen beruhigen, die das störende"Ohrgeräusch" auslösen. Laut wissenschaftlicher Studien können 90Minuten tägliches Musikhören die Lautstärke des Tinnitustons deutlichverringern. Empfohlen wird eine Behandlungsdauer von zwölf Monaten.Das Angebot der hkk umfasst neben der einjährigen Nutzungslizenzfür die App auch Untersuchungen durch den HNO-Arzt, dieFrequenzbestimmung des Tinnitustons und therapiebegleitende Videosvon Dr. Johannes Wimmer, dem aus Internet und Fernsehen bekanntenMediziner "Dr. Johannes". hkk- Vorstand Michael Lempe: "Die hkk setztauf innovative Methoden, um die Versorgung ihrer Kunden immer weiterzu verbessern. Tinnitracks ist ein gutes Beispiel dafür, denn dieE-Health-Lösung erleichtert die Behandlung der Betroffenen enorm."Jörg Land, Geschäftsführer und Mitgründer von Sonormed, demMedizintechnologieunternehmen, das Tinnitracks entwickelt hat: "Wirfreuen uns, mit der hkk eine große gesetzliche Krankenkasse an Bordzu haben."Auch der Deutsche Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte e.V.unterstützt die Einbindung von Tinnitracks in das Gesundheitssystem.Dr. Dirk Heinrich, Vorsitzender des Berufsverbands: "Immer mehrPatientinnen und Patienten nutzen Gesundheits-Apps. Mit Tinnitrackssteht eine moderne Therapieform zur Verfügung, die dieHals-Nasen-Ohrenärzte mit der Kooperation gern unterstützen."Über die hkk KrankenkasseDie hkk zählt mit mehr als 530.000 Versicherten (davon mehr als400.000 beitragszahlende Mitglieder), 27 Geschäftsstellen und 2.000Servicepunkten zu den gro-ßen gesetzlichen Krankenkassen. 2016 betrugihr Wachstum mehr als 100.000 Kunden. Ihr stabiler Zusatz-beitrag von0,59 Prozent (Gesamtbeitrag 15,19 Prozent) macht sie seit Jahren zurgünstigsten deutschland-weit wählbaren Krankenkasse. hkk-Kundenkönnen im Vergleich zum Kassendurchschnitt - abhängig von ihremEinkommen - bis zu 266 Euro jährlich sparen; gegenüber einer Kassemit 1,7 Prozent Zusatzbeitrag sogar bis zu 579 Euro.Über die Sonormed GmbHSonormed wurde 2012 in Hamburg gegründet. DasMedizintechnologieunternehmen mit Schwerpunkt digitale Audiologieentwickelte mit einem interdisziplinären Team aus Toningenieuren,Informatikern und Neurobiologen das Medizinprodukt Tinnitracks(www.tinnitracks.com). Sonormed erhielt bereits zahlreicheFörderungen und Auszeichnungen für die Entwicklung undMarkteinführung von Tinnitracks, darunter die Auszeichnung zumEU-weit innovativsten Health Start-Up durch das European Institute ofInnovation & Technology (EIT), zu dessen Netzwerk die Hamburgergehören, und die Auszeichnung "IKT Innovativ" des Bundesministeriumsfür Wirtschaft und Technologie. Mit dem SXSW Accelerator 2015 konnteSonormed zudem einen der renommiertesten Start-Up-Wettbewerbeweltweit für sich entscheiden.Über TinnitracksTinnitracks ist ein zertifiziertes Medizinprodukt zur Behandlungvon subjektivem, chronischem, tonalen Tinnitus, das mit derLieblingsmusik der Betroffenen arbeitet. Tinnitracks basiert auf denwissenschaftlichen Forschungen zum Tailor-Made-Notched-Music-Training(TMNMT), das als neuro-akustischer Therapieansatz bei den Ursachendes Tinnitus in der Hörrinde des Gehirns ansetzt. DieTinnitracks-Technologie filtert die individuelle Tinnitus-Frequenzder Betroffenen aus ihrer Lieblingsmusik heraus, so dass dieüberempfindli-chen Nervenzellen, die für den Dauerton verantwortlichsind, nicht mehr gereizt werden. Betroffene kön-nen unterwww.tinnitracks.com oder per App ihre Lieblingsmusik auf dasTherapiepotenzial testen und aufbereiten. Neben der hkkKrankenversicherung erstatten bisher die Techniker Krankenkasse,mhplus, BKK VBU, Axa, Allianz, Gothaer, LVM und dieKrankenversicherer der Sparkassen-Finanzgruppe - BayerischeBeamtenkrankenkasse und Union Krankenversicherung - die Kosten fürTinnitracks. 