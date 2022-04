Tineco präsentiert den weltweit ersten intelligenten Teppich- und Polsterreiniger

Berlin (ots/PRNewswire) -Die neue Serie erweitert das Angebot von Tineco für die Reinigung im Haushalt und ist ab sofort online erhältlichTineco (https://de.tineco.com/), Pionier im Bereich Bodenpflege und intelligenter Haushaltsgeräte erweitert seine Produktpalette und bringt am 13. April 2022 den weltweit ersten smarten Teppich- und Polsterreiniger Tineco CARPET ONE auf den deutschen Markt. Tineco ermöglicht damit jedem Privathaushalt, eine professionelle, einfache und smarte Textilreinigung. Damit orientiert sich Tineco auch an der gestiegenen Nachfrage nach Hygieneprodukten im Haushalt – insbesondere durch das erhöhte Hygienebewusstsein seit der Corona-Pandemie.Der jährliche Frühjahrsputzt ist für viele Deutsche DER Termin zur gründlichen Haushaltsreinigung. Für die Hälfte der Deutschen (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/987736/umfrage/umfrage-in-deutschland-zu-den-wichtigsten-taetigkeiten-beim-fruehjahrsputz/) gehört eine gründliche Bodenpflege als essentieller Bestandteil dazu. Die Reinigung von Textilien findet dabei aber oft wenig Beachtung, da zu kompliziert oder aufwändig. Allein in Teppichböden befinden sich oft über 100.000 Milben pro Quadratmeter, die unter anderem Allergien verursachen können. Für viele Haushalte bleibt da nur die regelmäßige Inanspruchnahme einer professionellen Teppichreinigung.Passend dazu stellt Tineco nun den Tineco CARPET ONE vor, den ersten smarten Teppich- und Polsterreiniger. Der Teppichreiniger wurde entwickelt, um eine einfache, professionelle Reinigung von Teppichen und anderen Textilien im Haushalt zu ermöglichen. Der Tineco CARPET ONE ermöglicht seinem Besitzer nun eine ebenso professionelle Reinigung zu jeder Zeit zu Hause. Dies ist besonders für Haushalte mit Kleinkindern, die häufig auf dem Boden spielen, eine optimale Möglichkeit für mehr Hygiene und Sauberkeit.Der Tineco CARPET ONE bietet eine ultimative Saugleistung von 130 AW und eine Motorleistung von 1.300 W zu einem UVP von 499 Euro. Zu den weiteren, auf dem Markt einmaligen Merkmalen, gehören:- HeatedWash-Technologie: Eine einzigartige Heizplatte sorgt dafür, dass die Wassertemperatur während des gesamten Reinigungszyklus konstant hoch bleibt.- PowerDry-Technologie: Auf Knopfdruck werden Wasserrückstände kraftvoll von den Oberflächen entfernt und kontinuierlich heiße Luft auf den Teppich geblasen, wodurch die Trockenzeit drastisch auf 30 Minuten oder weniger verkürzt wird.- DrynessMeter (Trockenheits-Erkennung): Ein Sensor erkennt die Feuchtigkeit in Echtzeit und zeigt den Trockenheitsgrad über ein "DrynessMeter" auf dem LED-Bildschirm an.Die markeneigene Tineco iLoop™ Smart Sensor Technologie unterstützt den Endverbraucher auch im Tineco CARPET ONE bei der professionellen Reinigung. Sie erkennt den Grad der Verschmutzungen und setzt automatisch die optimale Saugkraft sowie die Wassermenge für eine effektive Reinigung ein.Neben der klassischen Teppichreinigung, kann der Tineco CARPET ONE mittels einer kleinen Extrabürste auch zur Reinigung von Matratzen und Polstermöbeln verwendet werden – für jeden Dritten Deutschen ist laut Statista-Umfrage auch das Reinigen der Polstermöbel ein wichtiger Bestandteil des Frühjahrsputzes. Insbesondere in Sofas und Matratzen befinden sich neben Milben auch jede Menge Hautpartikel und Schweiß. Eine regelmäßige Reinigung ist auch hier von besonderer Bedeutung und wird mit dem Tineco CARPET ONE und seiner innovativen PowerDry-Technologie wesentlich vereinfacht.Die Serie von Tineco umfasst auch den Tineco CARPET ONE PRO, der zusätzlich mit einem fortschrittlichen LCD-Bildschirm ausgestattet ist und den Nutzer durch die Programme führt, sowie den funktionalen Tineco iCarpet, ohne intelligente Zusatzleistungen wie iLoop und LCD-Bildschirm.Der Tineco Carpet ONE und Tineco iCARPET sind in Deutschland ab einem UVP von 399 Euro ab dem 13. April 2022 im Vorverkauf im Tineco Webshop (http://de.tineco.com.) zu exklusiven Konditionen und Rabatten* und ab dem 22. April auch auf Amazon (https://www.amazon.de/s?i=merchant-items&me=A2QOI9TFEBV4J3&rh=p_4%3ATineco&dc&qid=1648465639&ref=sr_nr_p_4_1) verfügbar. Der Tineco CARPET ONE PRO ist voraussichtlich im Mai erhältlich.Umfangreiches Bildmaterial zum Download finden Sie hier (https://www.dropbox.com/scl/fo/i57i7ex9fkixqmunvz0qb/h?dl=0&rlkey=o0ifdvux4w4c73tywejpjk5zg).Quellen:Statista-Umfrage zum Thema Frühjahrsputz, März 2019 (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/987736/umfrage/umfrage-in-deutschland-zu-den-wichtigsten-taetigkeiten-beim-fruehjahrsputz/)Umweltbundesamt zum Thema Hausstaubmilbe, Stand März 2019 (https://www.umweltbundesamt.de/hausstaubmilbe#lebensraum-vorkommen)Über Tineco Tineco wurde 1998 mit der Erfindung seines ersten Staubsaugers gegründet und hat die Innovation in dieser Produktkategorie seither vorangetrieben. Tineco hat sich auf die Entwicklung innovativer Technologien spezialisiert, um Produkte des täglichen Lebens im Haushalt intelligenter und einfacher zu machen. Mit seinem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung des ersten intelligenten Nass-/Trockensauger auf dem Markt - den FLOOR ONE Serien - hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der intelligenten Haushaltsgeräte entwickelt. Weitere Informationen über Tineco finden Sie unter tineco.com.