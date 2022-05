Tineco Floor One S5 Family: Smarte Haushaltshelfer für jeden Bedarf

Berlin (ots/PRNewswire) -Tineco erweitert All-in-one Nass-Trocken-Sauger-Serie um ein DampfreinigungsgerätTineco (https://de.tineco.com/), die Premiummarke für intelligente Bodenreiniger und Haushaltsgeräte, erweitert seine smarte FLOOR ONE S5 Nass-Trocken-Sauger-Serie um zwei weitere Modelle: Der FLOOR ONE S5 Pro 2, die verbesserte und erweiterte Version des mit dem CES 2022 Innovation Award ausgezeichneten S5 Pro, und der FLOOR ONE S5 Steam, der Dampf für eine natürliche Tiefenreinigung verwendet. Mit den Funktionen Waschen, Saugen und Dämpfen gibt es immer einen FLOOR ONE S5, der den verschiedenen Bedürfnissen der Nutzer entspricht.Die Floor One S5 Family im ÜberblickDer Einsatz von intelligenten und kabellosen Nass-Trocken-Saugern ist nicht nur einfach und intuitiv, sondern reduziert auch die Reinigungszeit um rund die Hälfte im Vergleich zu herkömmlichen Putzgeräten. Denn sie ersetzen das Schleppen von schweren Wassereimern, triefendem Wischmopp und unhandlichem Staubsauger. So verfügen alle Produkte der S5-Serie über diverse Highlights wie Saugen und Wischen in einem Schritt, dem intelligenten iLoop-Sensor, der automatisch den Verschmutzungsgrad erkennt und dadurch Saugleistung, Walzengeschwindigkeit und Wasserdurchfluss anpasst. Das Ergebnis: Mehr Zeit für Entspannung und Erholung mit der Familie.- Der Tineco S5 Steam nutzt die natürliche Kraft des Dampfes – geruchs- und chemiefrei, sicher für Kinder und Haustiere, wird mit der Kombination aus Wasser und Hitze festsitzendes Fett und Flecken tiefenrein entfernt.- Der Tineco S5 Pro 2 ist besonders gut geeignet für Technikliebhaber, die fortschrittliche Reinigungstechnologien ausprobieren möchten. Der neue Ultra-Modus ermöglicht es, einfaches Leitungswasser per Knopfdruck zu elektrolysieren und für eine 100 Prozent natürliche Tiefenreinigung zu verwenden.- Passend für kleinere Wohnungen und Apartments ist das Tineco S5 Combo-Powerkit: Ein multifunktionales 2-in-1 Gerät, das Wisch- und Akkusauger vereint und eine Reinigung des gesamten Wohnbereichs ermöglicht.- Für Haushalte mit mehreren Zimmern empfiehlt sich der Tineco S5 Extreme. Der zusätzliche Saugmodus ermöglicht es, Flüssigkeiten lediglich aufzusaugen, der große Wassertank und das zusätzliche Zubehör garantieren eine längere Nutzungsdauer.- Die Basismodelle der Tineco Floor One S5 Serie ersparen ebenfalls eine lange Reinigungszeit und verwandeln jede noch so aufwändige Putzaktion in eine stressfreie, schnelle und effiziente Tiefenreinigung – selbst entlang von Fußleisten und in schwer zugänglichen Ecken, dank (streifenfreier) Kanten- und Eckenreinigung durch exklusives Bürstendesign."Die FLOOR ONE S5-Familie bietet eine Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten für unsere Kunden und ihre individuelle Reinigungsbedürfnisse. Wir freuen uns, dass wir nun mit dem S5 Steam die Anwendungsoptionen mittels Dampfreinigungsgerät erweitern können." so Marco Getz, General Manager von Tineco Europe.Der Tineco FLOOR ONE S5 Pro 2 ist für 629,- €, und der FLOOR ONE S5 Steam für 449,- € ab Ende Mai im Tineco Webstore (https://de.tineco.com/) und bei Amazon (https://www.amazon.de/stores/Tineco/Homepage/page/7C365934-3A47-4B27-95CB-A4F47FAA26F6) erhältlich.Der FLOOR ONE S5 ist für 499,- €, der S5 Combo Power Kit für 549,- € und der S5 Extreme für 529,- € im Tineco Webstore (https://de.tineco.com/) und bei Amazon (https://www.amazon.de/stores/Tineco/Homepage/page/7C365934-3A47-4B27-95CB-A4F47FAA26F6) erhältlich.Bildmaterial zum Download steht Ihnen hier (https://www.dropbox.com/sh/p1gcgo8wlyyz5zz/AAAVXan37mI3c9Hp3eijq8ZOa?dl=0) zur Verfügung. Anfragen für Testmuster richten Sie bitte an marcus.zhang@tineco.com.Produktspezifikationen der Floor One S5 Serie im Überblick:Modell S5 S5 Pro 2 S5 Combo S5 Extreme S5 SteamPower KitMaße in mm 273x260x1100 273x260x1100 273x256x110 273x260x1100 320x300x1100Leistung (W) 220 W 220 W 190 W 220 W 1500 WSaugleistung 15-30 W 15 - 30 W 15 - 22 W 15 - 30 W 18 W(W)Akkukapazität 4000 mAh 4000 mAh 2500 mAh 4000 mAh -Akkulaufzeit 35 min 35 min 22 min 35 min -0,8 L 0,8 L 0,5 L 0,8 L 0,75 LFrischwassertank0,72 L 0,72 L 0,45 L 0,72 L 0,75 LSchmutzwassertankJa Ja Ja Ja JaSelbstreinigungLautstärke ≤78 dB (bei ≤78 dB (bei ≤78 dB (bei ≤78 dB (bei ≤78 dB (bei100%) 100%) 100%) 100%) 100%)Sensor iLoop Sensor iLoop Sensor iLoop SensorTechnologieDisplay LED Animierte LCD LED LED LEDAnzeigeApp / Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / Ja Ja / JaSprachausgabeJa Ja Ja Ja -DockingstationAdapter Ja Ja Ja Ja -Ja Ja Ja Ja -ReinigungslösungJa Ja Ja Ja JaReinigungswerkzeug1 1 3 2 -Extra-BürstenwalzeStaubbehälter - - Ja - -- - Ja / Ja - -HandstaubsaugerVerlängerungsrohrGewicht 4,5 KG 4,5 KG 3,8 KG 4,5 KG 6 KGPreis 499 € 629 € 549 € 529 € 449 €Über TinecoTineco wurde 1998 mit der Erfindung seines ersten Staubsaugers gegründet und hat die Innovation in dieser Produktkategorie seither vorangetrieben. Tineco hat sich auf die Entwicklung innovativer Technologien spezialisiert, um Produkte des täglichen Lebens im Haushalt intelligenter und einfacher zu machen. Mit seinem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten intelligenten Nass-/Trockensauger auf dem Markt - den FLOOR ONE Serien - hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der intelligenten Haushaltsgeräte entwickelt. Weitere Informationen über Tineco finden Sie unter tineco.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1823447/1.jpgPressekontakt:marcus.zhang@tineco.comOriginal-Content von: Tineco, übermittelt durch news aktuell