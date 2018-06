Tinder und Trikot? So zeigen sich Singles zur WM auf Dating-Apps (FOTO)

München (ots) -Zum Match auf dem Platz kommt das Match in der Dating-App desVertrauens. Wie zeigen sich fußballverrückte Singles bei Tinder & Co?Wie stehen die Chancen einen weiblichen Fußball-Fan zu daten und waszeigen Singles neben Pokalen und Stadionbesuchen auf ihrenProfilbildern? Dies kam heraus bei der Analyse von 22 Mio.Online-Dating Profil-Bildern mit Hilfe künstlicher Intelligenz:* Bei Fußballbildern liegen die Männer in Deutschland klar vorne -89% aller Bilder mit Fußballmotiv gehen an sie* Rund 13% der männlichen deutschen Schiris in Dating-Apps sindschwul* Das Fußballstadion, das man am häufigsten auf deutschenDating-Profilen sieht, ist die Allianz-Arena in München* Für Männer fast so schön wie der WM-Sieg: Die meisten weiblichenFußballfans in Deutschland sind 18-24 Jahre alt* Du willst einen weiblichen Schiri daten? Dann versuch das am bestenin Australien, dort gibt es die meistenDiese und weitere Dating-Fakten haben wir Ihnen als unterhaltsame,interessante Infografik angehängt. Noch mehr über Profilbilder aufDating-Plattformen erfahren Sie in unserer aktuellen Studie unterhttps://www.zu-zweit.de/studienDas Online-Dating-Vergleichsportal ZU-ZWEIT.de hat über 22Millionen Profilbilder mit Hilfe eines Deep-Learning-Algorithmus aufüber 6.000 verschiedene Bildfaktoren hin untersucht. Mit dengewonnenen Daten können akkurate Aussagen darüber getroffen werden,wie sich Männer und Frauen unterschiedlicher Altersgruppen undsexueller Orientierung beim Online-Dating visuell darstellen. Ist dasGesicht zu erkennen, lächelt dieses oder schaut es grimmig? WelcheKleider tragen die Online-Dater? Was ist noch auf dem Bild zu sehen -Speisen, Getränke, Tiere oder gar eine Sehenswürdigkeit wie dasLondon Eye? Zeigen sich die Singles beim Sport, beim Essen oder auchmal nur auf der Couch? Über 6.000 verschiedene Faktoren, darunterErscheinungsmerkmale, Orte, Objekte aller Art und Größe, Tiere,Personen, Stimmungen und Farbgebung wurden ausgewertet und inanschaulichen Diagrammen und Texten festgehalten.Mehr Informationen finden Sie unterhttps://www.zu-zweit.de/studienBei weiteren Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.Pressekontakt:ZU-ZWEIT.deCelia SchweyerOnline-Dating-Expertin bei ZU-ZWEIT.deAdams-Lehmann-Straße 5680797 MünchenTelefon: 089 / 21093797Email: presse@zu-zweit.deOriginal-Content von: ZU-ZWEIT.de, übermittelt durch news aktuell