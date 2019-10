Erfurt (ots) - Alles zu den neuesten Filmen, Büchern,Gaming-Trends und Medienphänomenen gibt es bei "Timster". Am 19.Oktober geht Moderator Tim in einer rbb-Sondersendung der Frage nach,wie Hörbücher entstehen. Das Medienmagazin "Timster" (KiKA/NDR/rbb)zeigt KiKA immer samstags um 17:00 Uhr.Musik, Hörbücher und Hörspiele oder Podcasts sind sehr beliebt.Aber wie entsteht ein Hörbuch? Wer entscheidet, welche Buchtitelnicht nur gelesen, sondern auch gehört werden können? Und wieunterscheidet sich die Produktion eines Podcasts im Vergleich dazu?Um das herauszufinden, wagt Tim den Blick hinter die Kulissen derrbb-Hörfunksendung "OHRENBÄR", ist zu Gast bei einemKinderhörbuch-Verlag in Hamburg und lernt zwei junge Podcaster ausBerlin kennen."Timster" ist das wöchentliche Kinder-Medienmagazin von KiKA, NDRund rbb. Gemeinsam mit seinen Zuschauer*innen entdeckt Moderator TimGailus die Welt der Medien: Es geht um Apps, Kinofilme, Bücher, umsInternet und Videospiele. "Timster" hilft Medieneinsteiger*innen,sich in der digitalen Welt zu orientieren. Die Sendung erklärtMedienphänomene, blickt hinter die Kulissen und regt an, Medien aktivund kreativ zu gestalten. KiKA zeigt "Timster" immer samstags um17:00 Uhr sowie jederzeit auf kika.de und im KiKA-Player.Verantwortliche Redakteurin der Sondersendung ist Anke Sperl vom rbb.Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf www.kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell