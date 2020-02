"Timster" auf den Spuren von Serien, Spannung und Streaming / FINNreporter am 8. Februar 2020 zu Gast im Medienmagazin

Erfurt (ots) - Was haben "Die Pfefferkörner" (NDR), "Emmas Chatroom" (ZDF) oder"Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA) gemeinsam? Sie alle sind beliebte Serien beiKiKA. Mal witzig, mal traurig, oft ziemlich dramatisch und sehr unterhaltsam.Wer erfindet diese Geschichten und Figuren und welche Tricks gibt es, dieHandlung besonders spannend zu erzählen? Viele solcher Serien können inzwischenbei Streamingdiensten angesehen werden. Wie funktionieren diese und was solltebei der Nutzung beachtet werden? Diesen Fragen geht Moderator Tim Gailus bei"Timster" (KiKA/NDR/rbb) am 8. Februar 2020 um 17:00 Uhr bei KiKA, auf kika.deoder im KiKA Player nach.Nicht nur in der Sendung, sondern auch hinter den Kulissen sind dieKinderreporter*innen von fragFINN zu Gast in Erfurt. Sie begleiten Moderator Timbei der Aufzeichnung, führen Interviews mit dem Regisseur und dem Team underkunden den Redaktionsalltag bei KiKA. Die Ergebnisse ihrer Recherchen könnendie Leserinnen und Leser der fragFINN-Kinderredaktion in den kommenden Wochen imBlog auf fragfinn.de finden.Der fragFINN e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für den positivenJugendmedienschutz und die Förderung der Medienkompetenz von Kindern engagiert.Ziel ist es, Kindern im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren einen sicherenSurfraum zur Verfügung zu stellen, damit sie in einem kindgerechtem Rahmen dasInternet erkunden können. KiKA ist seit Mitte 2019 Mitglied im fragFINN e.V. undunterstützt damit das Engagement für mehr Kinderschutz online.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6535/4512821OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDFOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell