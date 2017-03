"Timster": Wie eine Fernsehserie gemacht wird / Jetzt bewerben: KiKA lädt Kinder im Sommer zu einem Filmcamp ein

Erfurt (ots) - Dass Kinder Geschichten aus dem täglichen Lebenlieben, zeigt nicht zuletzt der Erfolg von 20 Staffeln "SCHLOSSEINSTEIN" (MDR). Wie eine Fernsehserie für Kinder entsteht, zeigtKiKA am 29. Juli 2017 um 17:45 Uhr bei "Timster" (KiKA/rbb/NDR). Inder Sendung blickt Moderator Tim nicht nur hinter die Kulissen von"SCHLOSS EINSTEIN", sondern startet zum 20. Geburtstag von KiKAgemeinsam mit seinen Zuschauern die Produktion einer Mini-Serie."Timster"-Filmcamp in Erfurt: Bewerbungsstart am 30. MärzIn den Sommerferien, vom 28. Juli bis 4. August 2017, lädt KiKAzwölf Zuschauer nach Erfurt ein, um mit ihnen eine eigene Serie imSet von "SCHLOSS EINSTEIN" (MDR) zu produzieren. Mädchen und Jungenim Alter von neun bis zwölf Jahren haben die Gelegenheit, sich alsAutoren, Regisseure, Schauspieler, Kameraleute oder Cutterauszuprobieren. Bewerben können sie sich vom 30. März bis 15. Mai aufkika.de/timster oder kika.de/machmit.Innerhalb der Produktionstage entstehen drei kurze Episoden, dieauf kika.de zu sehen sein werden. Über den Fortgang der Serie stimmendie Zuschauer online ab. Ausgestrahlt werden die selbstkreiertenFolgen am 31. Juli, 2. August und 4. August direkt im Anschluss an"SCHLOSS EINSTEIN" (MDR) bei KiKA.Geschichten erzählen fürs Fernsehen"Anhand dieses medienpädagogischen Projekts zeigen wir denTeilnehmern und Zuschauern, worauf es ankommt, wenn man selbst eineGeschichte fürs Fernsehen erzählt und wie eine Fernsehseriefunktioniert", so Steffi Warnatzsch-Abra, verantwortlicheKiKA-Redakteurin für das Projekt und das Medienmagazin "Timster".Den Abschluss des Filmcamps bildet die Ausgabe von "Timster" am 5.August 2017, in der Moderator Tim Gailus hinter die Kulissen desCamps blickt und über die Erfahrungen der jungen Fernseh-Macherberichtet.Über KiKADer Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden,bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. JungenMediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität undVielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.Bilder und Texte zu den Programmhighlights und Aktionen imJubiläumsjahr finden Sie in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827Fax: 0361/218-1831Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell