Frankfurt/Dresden (ots) - Am 5. April wird Timotheus Höttges imKempinski Dresden für seine Präsentation auf der Hauptversammlung derDeutschen Telekom im Mai 2018 geehrt. Die Auszeichnung basiert aufeiner wissenschaftlichen Studie der TU Dresden, die alljährlich dieAuftritte von Vorstandsvorsitzenden untersucht.Verständlichkeit, rhetorische Fähigkeiten, Übereinstimmung mit derCorporate Identity und die Inszenierung des Auftritts stehen im Fokusdes "Dresdner Modells für die Analyse von Management-Kommunikation(DMAMK)". Höttges konnte mit seiner lebendigen Präsentation und derPublikumsnähe als Manager punkten. Seine Stimme und seine Art zusprechen seien besonders variabel und hörerfreundlich; die Argumenteunterstützten die Kernbotschaft überzeugend. Der Vorstandschef wirkekompetent, integer und glaubwürdig in seiner Rolle - so dieErkenntnisse der Studie.Initiator des Preises ist Dr. Stefan Wachtel, der mit seinemFührungswirkungs-Programm "Executive Modus" zu den renommiertestenSpezialisten für Auftritte des Spitzenmanagements gehört. Er wird dieLaudatio auf den Preisträger halten. Ihm folgen Worte des SponsorsEgbert Deekeling von der Düsseldorfer KommunikationsberatungDeekeling Arndt Advisors.Weitere Informationen finden Sie unterhttp://bester-manager-auftritt.de/ undhttps://www.gls-dresden.de/tag/dmamk/. Medienvertreter können sichfür die Verleihung am 05.04.2019 (ab ca. 13:00 Uhr) akkreditieren."Bester Manager-Auftritt" ist eine Auszeichnung, die Dr. StefanWachtel von "Executive Modus" gemeinsam mit der TU Dresden verleiht.Die Preisträger in den Vorjahren waren 2017 Bill McDermott (SAP) und2016 Dr. Elmar Degenhart (Continental).http://bester-manager-auftritt.de/ undhttps://www.gls-dresden.de/tag/dmamk/Dr. Stefan Wachtel ist Executive Coach für Auftritte vonSpitzenmanagern sowie Autor und Vortragsredner. Er bereitetTop-Manager und politische Akteure auf Hauptversammlungen undwichtige Auftritte vor. 2016 begründete er die Auszeichnung "BesterManager-Auftritt".http://www.executive-modus.de