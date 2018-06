Timotheus Höttges Porträt — Deutsche Telekom AG Vorstandsvorsitzender

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Timotheus Höttges, geboren 1962 in Solingen, ist seit 2014 Vorstandsvorsitzender der Telekom. In Bonn ist man offensichtlich sehr zufrieden mit ihm: Im Februar 2018 wurde sein Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert.

Timotheus Höttges hält gute Reden

Höttges hat in Köln Betriebswirtschaftslehre studiert. Nach einigen Jahren in der Unternehmensberatung war er in leitenden Funktionen bei der VIAG AG in München tätig. 2000 begann er ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Robert Sasse.