Timocom: Deutscher Supersommer überhitzt Transportnachfrage / Nicht nur Fahrer, auch Kühlfahrzeuge werden knapp (FOTO)

Erkrath (ots) -Das anhaltend sommerliche Wetter in Deutschland bringt dieLogistikbranche ins Schwitzen. Im Zeitraum von Februar bis Mai diesesJahres hat sich die Nachfrage nach Kühltransporten nahezuverdreifacht, meldet die Transportplattform TimoCom. Folge: Im Handeltun sich bereits vereinzelt Regallücken auf, weil Produzenten ihreWare nicht vom Hof bekommen.Verschärft wird der Engpass an verfügbaren Kapazitäten auf demTransportmarkt durch die ohnehin verstärkte Frühjahrsnachfrage nachLaderaum. "Wir beobachten, dass die Anzahl der Frachtangebote im Maiim Vergleich zum Vorjahr um mehr als 30 Prozent gestiegen ist",berichtet TimoCom Business Analyst David Moog. Grund dafür sei ebennicht nur die anhaltend gute Konjunktur in Deutschland. "Der deutscheSupersommer lässt die Nachfrage nach temperaturgeführten Transportenexplodieren."Dabei geht es nicht nur um den Transport von Tiefkühlware oderempfindlichen Frischeprodukten wie Obst und Gemüse. So müssen unteranderen auch Arzneimittel, schokoladenhaltige Artikel oder Kosmetikin einem bestimmten Temperaturkorridor - innerhalb einer durchgängigdokumentierten Kühlkette - transportiert werden. "Die angespannteLage auf dem Transportmarkt wird sich im Laufe dieses Jahres weiterzuspitzen", sagt TimoCom Company Spokesman Gunnar Gburek.Spiegel der Situation ist die aktuelle Entwicklung vonTransportangebot und -nachfrage auf der TimoCom Plattform. Mittäglich bis zu 750.000 eingestellten Fracht- und Laderaumangebotenbietet TimoCom die führende Frachtenbörse in Europa an. Im Mai wurdean zwei Tagen ein Höchstwert von über 840.000 Angeboten erreicht,berichtet Moog. Dabei standen 750.000 Frachten lediglich 90.000Fahrzeugen gegenüber.Entspannung im heißen Konjunktursommer könne ad hoc nur einebessere Auslastung der vorhandenen Kühlfahrzeuge und Lkw bringen, istGburek überzeugt. Dazu sei es notwendig, freie Kapazitäten überneutrale Plattformen an den Markt zu bringen - selbst dann, wenn sichTransportunternehmer derzeit aus einem Überangebot an Frachtenbedienen könnten.Gburek: "Leider ist ein Drittel der Lkw auf unseren Straßen nichtoptimal ausgelastet oder fährt leer durch die Gegend." Das sei inZeiten des zunehmenden Fahrermangels wenig effizient und - schon ausUmweltaspekten - kaum vertretbar.Mehr Informationen zu TimoCom finden Sie auf www.timocom.com.Über TimoComDie TimoCom Soft- und Hardware GmbH ist ein mittelständischerIT-Spezialist, der sich auf die Entwicklung und Vernetzung vonAnwendungen für die Transportbranche fokussiert hat. Das Unternehmenbetreibt die größte Transportplattform Europas. Auf der TimoComPlattform werden täglich bis zu 750.000 internationale Fracht- undLaderaumangebote eingestellt. Das Logistiknetzwerk besteht aus mehrals 40.000 geprüften Unternehmen.Pressekontakt:TimoCom Soft- und Hardware GmbHOlga Polasik0211 - 88 26 69 24opolasik@timocom.com