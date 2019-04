Timocom: Angst vor Chaos-Brexit lässt EU-Exporte nach Großbritannien explodieren (FOTO)

Erkrath (ots) -Die Angst vor einem ungeregelten Ausscheiden Großbritanniens ausder EU lässt die Zahl von Warenlieferungen auf die britischeHalbinsel explodieren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum haben sichdie LKW Transporte aus allen Teilen Europas in RichtungGroßbritannien im ersten Quartal 2019 mit einem Zuwachs von 112 %mehr als verdoppelt. Das dokumentieren die aktuellen Zahlen desTimocom Transportbarometers, mit dem das IT-Unternehmen quartalsweisedie Entwicklung von Transportangebot und -nachfrage in Europasgrößter Frachten- und Laderaum-Anwendung dokumentiert."Unternehmen in Großbritannien, die von Importen ausFestland-Europa abhängig sind, erhöhen ihre Lagerbestände, um aufeinen ungeordneten Brexit vorbereitet zu sein", kommentiert TimocomBusiness Analyst David Moog das Quartalsergebnis. Ein No-Deal-Brexitkönnte nach Einschätzung des Datenanalysten dazu führen, dass es zulangen Wartezeiten für LKW kommt, die an der Grenze nachGroßbritannien stehen. "Das wiederum könnte zu Versorgungsengpässenführen. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist darüber hinaus dieVerzollung der Waren", so Moog, der das stärkste Exportwachstum nachGroßbritannien aus Deutschland, Frankreich und Polen beobachtet.Ganz anders verhält sich die Entwicklung von Angebot und Nachfrageauf dem innerdeutschen Markt und dem europäischen Festland. "Dieverhaltene Konjunkturdynamik ist mittlerweile auch in derTransportwirtschaft angekommen", kommentiert TimocomUnternehmenssprecher Gunnar Gburek die Quartalszahlen. So ist dieNachfrage von Firmen, die über Timocom nach Transportoptionen fürihre Industrie- und Handelswaren suchen, im ersten Quartal 2019gesunken. Von Januar bis März 2019 standen an der Frachtenbörsedurchschnittlich 52 Frachtangebote 48 Laderaumangeboten gegenüber. ImVorjahreszeitraum lag dieses Verhältnis bei 54:46.Höhere LKW Mautsätze dämpfen Zahl der TransportangeboteWirkung auf das Kräftespiel von Angebot und Nachfrage auf demTransportmarkt zeigen auch die seit Jahresanfang geltenden höherenMautgebühren für LKW in Deutschland. Im Vergleich zum ersten Quartal2018 wurde in den ersten drei Monaten dieses Jahres von Timocom einRückgang der angebotenen Transportkapazitäten von 12 Prozentdokumentiert. "Für Unternehmen aus dem europäischen Ausland ist esaufgrund der höheren Mautsätze mitunter nicht mehr so attraktiv, inDeutschland zu fahren", interpretiert Gburek die aktuelleEntwicklung.Mit dem Instrument des Transportbarometers analysiert dasIT-Unternehmen quartalsweise die Entwicklung von Transportangebot und-nachfrage an der im Smart Logistics System der Timocom integriertenFrachtenbörse. Timocom ist mit mehr als 130.000 Nutzern und täglichbis zu 750.000 internationalen Laderaum- und Frachtangeboten diegrößte Systemplattform für den Straßengüterverkehr in EuropaPressekontakt:Olga Polasik-RüfferCommunicationsTIMOCOM GmbHTimocom Platz 1DE-40699 Erkrath+49 211 88 26 69 24+49 211 88 26 59 24 faxopolasik@timocom.comwww.timocom.comOriginal-Content von: TIMOCOM GmbH, übermittelt durch news aktuell