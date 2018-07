TimoCom: Handelskonflikt mit den USA lässt Transportmarkt in der EU bislang kalt (FOTO)

Erkrath (ots) -Nachfrage nach Laderaum bleibt auf konstant hohem NiveauDer Handelskonflikt mit den USA zeigt bislang keine Auswirkungenauf die Auslastung der Transportunternehmen in Europa. Obwohl dieEU-Kommission ihre Wachstumsschätzung für 2018 aufgrund desZollstreits aktuell auf 2,1 Prozent (Mai-Prognose: 2,3%) gesenkt hat,bleibt die Nachfrage nach Laderaum einen Monat nach Einführung derUS-Strafzölle auf konstant hohem Niveau. Das dokumentiert dasTransportbarometer von TimoCom, der Branchenindikator für dieEntwicklung des Straßengüterverkehrs in Europa.Gute Wirtschaftslage sorgt für Überhang an Frachtangeboten"Die große Panik ist nicht zu beobachten, der Markt zeigt sichunbeeindruckt", kommentiert Gunnar Gburek, Company Spokesman vonTimoCom, die aktuellen Zahlen für das zweite Quartal 2018. So sorgtdie anhaltend gute Wirtschaftslage der Unternehmen in Deutschland undin der Eurozone nach wie vor für einen Überhang an Frachtangebotenauf dem Transportmarkt. Ein Einfluss der US-Politik, die seit JuniStrafzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU erhebt, zeigt sich inden letzten vier Wochen des zweiten Quartals nicht.Im Durchschnitt standen im Zeitraum von April bis Juni 76Frachtangebote von Nutzern Europas größter Transportplattform 24Laderaumangeboten gegenüber. Dies entspricht exakt dem Bild, das imersten Quartal dieses Jahres bereits auf eine überaus hohe Nachfragenach Laderaum hinwies. "Die Kurve wird immer flacher und entwickeltsich zu einer geraden Linie", beschreibt Gburek die konstanteEntwicklung. Bis zu 750.000 Fracht- und Laderaumangebote werdentäglich europaweit auf TimoCom eingestellt.Verhältnis Fracht zu Laderaum vor zwei Jahren noch ausgeglichenBereits im Vorjahreszeitraum bewegte sich das Verhältnis von Angebotund Nachfrage mit 70:30 auf einem vergleichsweise ähnlichen Niveau.Vor zwei Jahren sah das noch anders aus: 2016 präsentierte sich dasVerhältnis von Frachtangeboten zu freiem Laderaum im zweiten Quartalmit 52:48 Prozent nahezu ausgeglichen.Transportkapazitäten sind und bleiben knappWas bedeuten diese Zahlen für die Industrie- undHandelsunternehmen in Europa, die ihre wachsenden Gütermengen auf dieStraße bringen müssen, um ihre Kunden zu bedienen? "Die vorhandenenTransportkapazitäten sind und bleiben knapp", so Gburek. DieserSituation ließe sich ad hoc nur damit begegnen, Leerfahrten zuvermeiden und vorhandene Ressourcen bestmöglich auszunutzen."Insbesondere in Zeiten des Mangels müssen Stand- und Wartezeiten anden Rampen von Industrie und Handel weiter optimiert werden." Auchwenn die EU-Kommission ein Abwärtsrisiko in der weiteren Eskalationprotektionistischer Maßnahmen durch die US-Regierung sieht, werde derTransportmarkt in der EU in den kommenden Monaten von einemNachfrageüberhang gekennzeichnet bleiben, prognostiziert der TimoComSpokesman.Pressekontakt:TimoCom Soft- und Hardware GmbHOlga Polasik+49 211 88 26 69 24opolasik@timocom.comOriginal-Content von: TimoCom Soft- und Hardware GmbH, übermittelt durch news aktuell