Timken Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Timken, die im Segment "Industriemaschinen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 03.11.2021, 22:55 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 71.81 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Timken auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 1,76 % ist Timken im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (2,18 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,42 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Timken-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Buy", 3 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Timken-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 2 als Hold und 0 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 85 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 18,37 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (71,81 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Timken somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Timken von 71,81 USD ist mit -8,22 Prozent Entfernung vom GD200 (78,24 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 70,27 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +2,19 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Timken-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.