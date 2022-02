Timing ist (nicht) alles

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, es gibt zuhauf Redewendungen und Zitate, die sich mit der Zeit oder dem richtigen Zeitpunkt befassen. „Timing ist alles“ beispielsweise. Das mag in vielen Sportarten beim Start eines Wettbewerbs stimmen – so wie bei den Olympischen Winterspielen im Bereich Ski Alpin oder Rodeln. An der Börse ist dieser Ausspruch aber wohl nur für...