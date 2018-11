"Timing" - Newcomer NKSN veröffentlicht neue Single (FOTO)

München (ots) -25-Jähriger Berliner Sänger NKSN mit dritter Single 2018- "Timing" ab Freitag, 2. November 2018, digital auf allen KanälenerhältlichDer Berliner Sänger NKSN startet weiter durch: Mit "Timing"veröffentlicht der 25-Jährige die dritte Single des Jahres undschlägt dabei erstmals ernste Töne an. Der Track ist ab 2. November2018 digital auf allen Kanälen erhältlich. Mit "Perfect" und "Gold"startete Newcomer NKSN 2018 durch. Mit "Timing" legt der Berliner nunzum dritten Mal nach und schlägt jetzt ernste Töne an. Dabei scheutder Hauptstädter kein Tabu, sondern zeigt mit seinen tiefgreifendenLyrics viel Herz und Emotion. Seinem Stil bleibt der 25-Jährige, derbereits seit vielen Jahren als Backgroundsänger sein Können unterBeweis stellt, dabei aber treu. Fans können sich zudem auf neueLiveauftritte freuen: Ab Winter 2018 ist NKSN zudem offiziellerSupport von Teesy."Timing" erscheint am 2. November 2018 bei EL CARTEL MUSIC.----- Download -----iTunes ; Amazon MP3 ; Google Play: umg.lnk.to/timing----- Stream -----Applemusic ; Spotify ; Deezer: umg.lnk.to/timing----- Musikvideo -----YouTube: https://youtu.be/OXwsrlEgKosPressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationKonstantin Louisoder089 - 64185 6520konstantin.louisoder@rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deMehr Informationen unter www.rtl2-presse.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell