Times: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

In unserer neuen Analyse nehmen wir Times unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Veröffentlichung". Die Times-Aktie notierte am 20.07.2018 mit 25,45 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.Die Aussichten für Times haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Times-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 3 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Times vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 18,67 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -26,65 Prozent erzielen, da sie derzeit 25,45 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

