Times China: Was jetzt noch richtig spannend wird …

In unserer neuen Analyse nehmen wir Times China unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die Times China-Aktie notierte am 25.07.2018 mit 10,56 HKD, die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.Unser Analystenteam hat Times China auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Fundamental: Times China ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Real Estate) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 6,11 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 81 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,57 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

