"Timefreeze": Neue ZDF-"Terra X"-Reihe mit Mirko Drotschmann (FOTO)

Mainz (ots) -In Leipzig werden seit dem Wochenende die Moderationen und Szenenfür eine ZDF-"Terra X"-Dokumentation über die Alltagshelden derVölkerschlacht gedreht: "Timefreeze" lautet der Arbeitstitel derProduktion, denn "Terra X" hält mittels visueller Effekte(VFX-Technologie) immer wieder die Zeit an, um einzelne Momente derGeschichte näher zu betrachten. Präsentiert wird die Sendung vonMirko Drotschmann, Historiker und Youtube-Experte "Mr. Wissen ToGo".Die Völkerschlacht von Leipzig 1813 gilt als ein Wendepunkt derGeschichte. Sie läutete das Ende von Napoleons Herrschaft über Europaein. Wer waren die Alltagshelden einer der größten Schlachten derWeltgeschichte? Das fragt die neue "Terra X"-Dokumentation. Der Filmist Teil einer dreiteiligen Reihe, die sich mit drei Ereignissen inder Geschichte befasst, die man als Wendepunkte bezeichnen kann.Weitere Themen sind die Ermordung Cäsars 44 v. Chr. und der Sturm aufdie Bastille 1789. Die Ausstrahlung der Reihe erfolgt voraussichtlichim Sommer 2020.Mehr als eine halbe Million Soldaten kämpften vom 16. bis zum 19.Oktober 1813 bei Leipzig um den Sieg. Dabei standen sich die Truppender Verbündeten, im Wesentlichen Russlands, Preußens, Österreichs undSchwedens, und die Truppen Napoleon Bonapartes gegenüber. Am Endeverlor der Franzosen-Kaiser in der "Völkerschlacht" die Herrschaftüber Europa. Der Sieg über die französischen Besatzer begünstigte imdeutschen Sprachraum die Entstehung eines Nationalgefühls. In derSchlacht starben mehr als 100.000 Menschen, Zehntausende wurden zuKrüppeln, eine ganze Region versank in Schutt und Asche.Der Film erzählt einerseits den Hintergrund und die historischeDimension dieser Schlacht. Andererseits erzählt er basierend aufhistorischen Quellen von den Schicksalen der Menschen, die an dieserSchlacht teilgenommen haben. Es geht um den patriotisch gesinntenStudenten August, der von der Bildung einer deutschen Nation träumt.Und um den preußischen Soldaten Friedrich, einem einfachen Bauern,der in Leipzig nur kämpft, weil er eingezogen wurde. Dem sächsischenSoldaten Johann kommen Zweifel, ob sein König gut daran getan hat,sich auf die Seite Napoleons zu schlagen. Vom Elend derDorfbevölkerung und dem Leid der Verwundeten und Sterbenden in denBehelfslazaretten Leipzigs erzählen ein junges Mädchen und eineKrankenschwester."Terra X"-Moderator Mirko Drotschmann bewegt sich durch dieSzenerie, begegnet den einzelnen Akteuren und erklärt die Geschichteso detailliert wie nie zuvor.