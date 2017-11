"Time to Talk" auf der Weltkinderarbeitskonferenz in Argentinien: Kinder und Jugendliche fordern mehr Mitspracherecht

Buenos Aires / Duisburg / Osnabrück (ots) - Kinder aus 36 Ländernder Welt erheben ihre Stimme gegen ausbeuterische Arbeitsbedingungenund für die Einhaltung ihrer Rechte. Sie sind Teil der Kampagne It'sTime to Talk! - Die Sicht der Kinder auf Kinderarbeit, die dieKinderrechtsorganisationen Kindernothilfe und die InternationaleFöderation von Terre des Hommes während der IV.Weltkinderarbeitskonferenz zur Beseitigung von Kinderarbeit inArgentinien vorstellen.Im Rahmen der Kampagne wurden 1.822 Mädchen und Jungen zwischenfünf und 18 Jahren in Afrika, Asien, Lateinamerika, dem MittlerenOsten und Europa zu den Bedingungen befragt, unter denen siearbeiten. In erster Linie gaben die Kinder an, dass sie respektvollbehandelt und in lokale, nationale und globale politischeEntscheidungsprozesse einbezogen werden wollen. "Arbeitende Kinderwurden bisher nie gefragt, was aus ihrer Sicht wichtig wäre, warumsie arbeiten und welche Träume sie haben. Dabei steht jedem Kind dasRecht auf Teilhabe zu. Das Projekt Time to Talk gibt Kindern aufinternationaler Ebene eine Stimme", sagt Anne Jacob,Kinderrechtsexpertin der Kindernothilfe und Mitglied imSteuerungskomitee von Time to Talk.Eine klare Meinung haben die befragten Mädchen und Jungen zu denschlimmsten Formen von Kinderarbeit: Sie verurteilen ausbeuterische,gefährliche und gesundheitsgefährdende Beschäftigungen aufs Schärfsteund fordern ein rigoroses Einschreiten von Gesetzgebung, Wirtschaftund Politik. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, sehen Kinder undJugendliche sogar positive Aspekte in der Kinderarbeit: Die meistenwollen ihre Eltern unterstützen, etwas zum Familieneinkommenbeitragen oder selbst dafür Sorge tragen, dass sie sich ihreAusbildung ermöglichen können. Viele Kinder gaben darüber hinaus an,stolz auf den eigenen Verdienst zu sein und Lebenskompetenzen zuerlernen, die ihnen im Alltag sehr helfen. Besonders wichtig war denKindern, dass sie leichte Tätigkeiten ausüben, fair bezahlt werdenund respektvoll von Arbeitgebern und Erwachsenen behandelt werden.Außerdem verlangen sie ausreichend Zeit zum Lernen und für dieFreizeit.Aktuelle Zahlen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)belegen, dass die Zahl arbeitender Kinder und Jugendlicher weiterhinsehr hoch ist: Weltweit arbeiten 152 Millionen Mädchen und Jungen. 73Millionen Kinder und Jugendliche schuften gar unter ausbeuterischenBedingungen. 10 Millionen Kinder leben in sklavenähnlichenVerhältnissen."Beteiligung und die Organisation von Kindern in Verbänden undGewerkschaften verbessern den Kindesschutz. Denn wenn Kinder lernen,über gefährliche und unfaire Arbeitsbedingungen zu sprechen, stärktsie das, eigene Forderungen zu stellen und ihre Arbeitsbedingungen zuverbessern. Es ist höchste Zeit, dass die Kinder reden und dieEntscheidungsträger in den Familien, in Schulen, an Arbeitsplätzen,auf nationaler und internationaler Ebene zuhören", sagt BarbaraKüppers, Kinderrechtsexpertin von terre des hommes.Hintergrund: "It's Time To Talk"Die Kampagne It's Time To Talk - Kinder sprechen über Kinderarbeitist ein gemeinsames Projekt der KinderrechtsorganisationenKindernothilfe, der Internationalen Föderation Terre des Hommes,unter Beteiligung des Kindermissionswerks Die Sternsinger.Das Projekt wurde vom Bundesministerium für wirtschaftlicheZusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mitfinanziert. In Zusammenarbeitmit mehr als 55 internationalen zivilgesellschaftlichen Partnernhaben seit März 2016 1.822 arbeitende Kinder zwischen 5 und 18 Jahrenin 36 Ländern in einem umfassenden partizipativen Prozess an diesemProjekt teilgenommen und ihre Meinung zum Thema Kinderarbeiteingebracht. Die Kinder arbeiten mit und ohne Bezahlung, auf dem Landund in der Stadt, in Haushalten und in der Landwirtschaft. Sie habenteilweise kleine Geschäfte, arbeiten in Gold- und Steinminen, alsBauarbeiter, als Müllsammler, in Webereien und in derTextilindustrie, in der Hotellerie und in der Gastronomie, sieschneiden Haare, putzen Busse und Autos oder betteln und verdingensich als Sexarbeiter. 76 Prozent der befragten Kinder gehen zurSchule oder Universität, 22 Prozent besuchen keine Schule.Die Ergebnisse dieses Konsultationsprozesses werden auf Einladungder ILO Argentinien während der IV. Weltkonferenz zu Kinderarbeit imNovember 2017 in Buenos Aires vorgestellt.Download der Studie unter www.kindernothilfe.deMehr Informationen zur Time to Talk Kampagne:www.time-to-talk.info/en/home/KontakteBarbara Küppers, terre des hommes, b.kueppers@tdh.de, 0171-5724361Anne Jacob, Kindernothilfe/Germany, anne.jacob@knh.deAngelika Böhling, Kindernothilfe/Germany, angelika.boehling@knh.deOriginal-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuell